Hosteleros exigen al nuevo Gobierno frenar el negocio de ‘mercaurantes’

Con la vista en las elecciones programadas para el 29 de noviembre, la asociación Hostelería de España ha presentado a los partidos políticos un total de 30 propuestas concretas, que buscan ser consideradas por el futuro Gobierno. Estas recomendaciones tienen como propósito fortalecer un sector que contribuye con más del 6,7% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que da empleo a aproximadamente 1,85 millones de personas en más de 300,000 establecimientos en todo el país.

Prioridades para el Sector

Entre las solicitudes más relevantes de Hostelería de España se encuentra la propuesta de “blindar” el IVA reducido del 10% para los servicios de hostelería, así como la creación de una Dirección General enfocada en atender las necesidades del sector. Además, se destaca la simplificación de la burocracia para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, junto con la necesidad de establecer condiciones de competencia justas entre los establecimientos que ofrecen alimentos y bebidas, abarcando también supermercados y otros formatos comerciales que incursionan en el ámbito del servicio gastronómico.

La Competencia de los ‘Mercaurantes’

Una de las inquietudes más marcadas en estas propuestas es la competencia que representan los ‘mercaurantes’, como Mercadona, que han empezado a vender comida preparada. Esta tendencia ha impactado notablemente a la hostelería tradicional, ya que estos supermercados han ajustado su oferta a las expectativas de los consumidores, brindando una amplia variedad de opciones de comida a precios atractivos. Para 2025, se espera que la facturación de Mercadona en su sección ‘Listo para comer’ alcance los 700 millones de euros, un ingreso que, para los hosteleros, se traduce en pérdidas significativas en bares y restaurantes.

Hostelería de España resalta la urgencia de que todos los negocios que ofrecem alimentos, ya sea en restaurantes o supermercados, se sometan a las mismas regulaciones fiscales y sanitarias. Esta es una medida concebida para corregir lo que se considera una “asimetría competitiva”, donde los ‘mercaurantes’ gozan de ventajas en comparación con los hosteleros tradicionales debido a la carga regulatoria que aquellos enfrentan.

Reacción del Sector y Peticiones Judiciales

La situación ha llegado a tal grado de crítica que, en regiones como Cataluña, se han tomado acciones legales por parte de los hosteleros. Recientemente, el Gremi de Restauració de Barcelona denunció a 30 locales de Mercadona, argumentando que existen incumplimientos normativos que afectan la competencia leal en el sector. Esta asociación sostiene que estos supermercados operan como espacios de restauración, pese a las afirmaciones de Mercadona de que sus áreas son solo zonas de descanso.

Con el acercamiento de las elecciones, la voz de los hosteleros se vuelve más insistente. La exigencia de un marco regulatorio equitativo y la defensa de los intereses del sector se han convertido en el eje central de su agenda política. Las propuestas presentadas a los partidos no solo son un llamado a la acción, sino también un intento de asegurar que el futuro de la hostelería no sea perjudicado por prácticas comerciales desleales que amenacen su supervivencia.

El mensaje es inequívoco: los hosteleros están determinados a reforzar su caso y presionarán para que el nuevo Gobierno aborde estas inquietudes, no solo por su propio bienestar y éxito, sino para garantizar la salud económica de un sector que es fundamental para el país.