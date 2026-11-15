Hito de SpaceX al recuperar exitosamente la parte superior del Starship

SpaceX ha marcado un hito importante en su programa de vuelos espaciales al completar, por primera vez, la recuperación de la parte superior del cohete Starship. Este notable suceso ocurrió después de un vuelo que duró 22 horas y media, culminando en el regreso de la nave a la plataforma de lanzamiento ubicada en Starbase, Boca Chica, Texas. Los brazos mecánicos, conocidos como “palillos chinos”, fueron los encargados de sujetar la sección superior del cohete al momento de aterrizar.

Información sobre el vuelo y la recuperación

El despegue de Starship se llevó a cabo a las 16:47 hora local del viernes, y el retorno del propulsor Super Heavy se esperaba que ocurriera seis minutos y medio después. Sin embargo, se activó un aborto automático, lo que resultó en que esta parte del sistema se desviara hacia el océano, donde terminó explotando tras permanecer suspendida sobre el agua y no pudo ser recuperada.

A pesar de este contratiempo, el éxito en la recuperación de la parte superior marca un progreso significativo para SpaceX en su aspiración de conseguir la reutilización total de ambos componentes de Starship. Es relevante señalar que este vuelo es la decimoquinta prueba de Starship y la primera en que se pudo recuperar completamente la sección superior. SpaceX ya había conseguido recuperar el propulsor Super Heavy en tres pruebas anteriores antes de este evento.

Perspectivas futuras y desafíos por enfrentar

El logro de SpaceX en recuperar la parte superior del cohete representa un paso importante hacia la disminución considerable de los costos de lanzamiento, así como la posibilidad de realizar vuelos espaciales más frecuentes. La meta de construir un cohete completamente reutilizable ha estado presente en la visión de la compañía durante varios años y podría transformar la industria de los viajes espaciales.

No obstante, SpaceX se enfrenta a relevantes retos en los próximos meses, sobre todo en su preparación para cumplir con el compromiso que tiene con la NASA de llevar humanos a la Luna en 2028. Esta misión es bastante ambiciosa, especialmente considerando la intensa competencia que enfrenta de empresas como Blue Origin, que también colabora con la NASA en el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar, lo que presiona aún más por innovaciones técnicas de parte de ambos actores.

Además, la NASA se encuentra bajo el imperativo de respetar los plazos establecidos, en un contexto donde China tiene planes de mandar astronautas a la Luna para 2030, lo que añade un elemento de competencia crítico a las futuras misiones espaciales.

Los vuelos espaciales están atravesando una transformación significativa con la posibilidad de desarrollar cohetes completamente reutilizables. Los éxitos de SpaceX y sus responsabilidades con la NASA podrían cimentar el camino hacia una nueva era en la exploración del espacio, abriendo muchas oportunidades para toda la industria aeroespacial.