Hijo de Samantha Vallejo-Nágera destaca en obra de teatro

El próximo 4 de diciembre, Patrick Aznar Vallejo-Nágera, conocido como Roscón, realizará su debut en el mundo del teatro con ‘Roscón, el gran espectáculo de la Navidad’. Esta producción, bajo la dirección de César Lucendo, tiene como objetivo promover la inclusión al ofrecer oportunidades de actuación a personas con discapacidad. Roscón, de 18 años y con síndrome de Down, dará vida a un personaje llamado Bruno, mientras que Lara Dibildos interpretará el papel de su madre y villana de la historia. Este proyecto se suma a la creciente iniciativa de dar voz a talentos diversos, como se ha visto en el cine, por ejemplo, con ‘Campeones’ de Javier Fesser.

Exposición mediática y su impacto

Desde una edad temprana, Roscón ha estado en el centro de atención, gracias a su madre, Samantha Vallejo-Nágera, quien alcanzó la fama por su participación en ‘MasterChef’. Esta visibilidad ha generado tanto apoyo como críticas hacia Roscón, en particular sobre el fenómeno del “sharenting”, donde los padres exhiben la vida de sus hijos en las redes sociales. Aunque ha habido controversias al respecto, Vallejo-Nágera ha declarado que su intención al compartir fotos de su hijo nunca fue convertirlo en una figura pública.

Controversias relacionadas con ‘MasterChef’

La reciente salida de Samantha Vallejo-Nágera como parte del jurado de ‘MasterChef’, después de 13 años, ha intensificado las controversias que la han rodeado. Durante su etapa en el programa, enfrentó varias polémicas, incluyendo comentarios inapropiados hacia las conductas de Roscón en los medios y el manejo de la salud emocional de los participantes por parte del programa. Un episodio notable ocurrió en junio de 2026 durante ‘¡De viernes!’, donde reprendió a su hijo por bailar en el set, lo que desató un acalorado debate en redes sociales.

Además, situaciones como la representación de una madre fallecida mediante inteligencia artificial en ‘MasterChef Celebrity Legends’ han provocado que se reavive la discusión sobre la ética en el tratamiento de temas sensitivos en televisión. Estas críticas también se extienden al enfoque que el programa tiene sobre la salud mental de sus concursantes.

Con su inminente actuación, Roscón se adentra en un nuevo capítulo de su vida pública, generando una gran expectativa sobre las reacciones que su actuación provocará. Iniciativas como su obra representan un esfuerzo por crear espacios más inclusivos, aunque el debate sobre su exposición mediática sigue planteando interrogantes sobre la gestión de las vidas de figuras públicas con discapacidad. El camino que tome el joven actor podría establecer un nuevo estándar en la representación de personas con discapacidad en el ámbito artístico.