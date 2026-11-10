Hermanos de SpaceX desarrollan nave espacial propulsada por agua

La búsqueda de nuevos métodos de propulsión se ha vuelto esencial a medida que avanza la exploración espacial. En este contexto, Argo Space ha decidido abordar una alternativa innovadora: utilizar agua como propelente para naves espaciales. Fundada por los hermanos Robert, Ryan y Kirby Carlisle, quienes anteriormente fueron ingenieros en SpaceX, la empresa se centra en hacer este método más económico y eficiente, lo que ha despertado un notable interés en el sector aeroespacial.

Agua como Propelente: Una Propuesta Innovadora

La iniciativa de Argo Space implica el uso del agua no solo como combustible, sino que también cumple diversas funciones dentro de la nave. Este recurso, que se encuentra en gran abundancia en el sistema solar, puede ser descompuesto en oxígeno e hidrógeno a través de energía solar durante el viaje. Este proceso es considerado más seguro y eficiente que el uso de combustibles criogénicos. Según la empresa, el agua también actúa como refrigerante y escudo contra la radiación, lo que permite maximizar la masa destinada al propelente y simplificar los sistemas necesarios para su transporte.

Futuras Pruebas y Proyecciones

Desde hace varios años, Argo Space ha estado trabajando en su proyecto. Aunque en julio pasado intentaron su primera prueba con la misión Navigator, un fallo en el despliegue de un panel solar impidió que la prueba de la propulsión fuese exitosa. En respuesta, la empresa planea realizar un nuevo intento en 2027 con la misión Chiron, la cual utilizará cohetes proporcionados por un proveedor comercial y del gobierno, dado que SpaceX no ofreció opciones para ese año. Chiron tiene como objetivos alcanzar una órbita terrestre baja y una de transferencia geoestacionaria. Si esta misión logra el éxito esperado, Argo Space contempla el lanzamiento de la misión Argonaut, que se diseñará para transportar hasta 1,400 kg de carga. Además, en septiembre, la compañía firmó un acuerdo con ispace para el envío de un satélite de comunicaciones a la órbita lunar, posiblemente empleando la nave Argonaut.

Retos y Oportunidades en el Horizonte

Con una plantilla de menos de 30 empleados, Argo Space se enfrenta al desafío de lograr importantes avances en el competitivo campo espacial. Aunque el uso de agua como propelente no es una idea novedosa, su implementación a gran escala podría marcar un hito en la exploración espacial. La nave para la misión Chiron debe alcanzar un delta-v de 2 km/s, mientras que con Argonaut la meta es llegar a 17 km/s, facilitando operaciones más eficientes en el espacio. Al centrarse en un recurso natural abundante, Argo Space se posiciona como una prometedora combinación de innovación y accesibilidad, abriendo nuevas posibilidades para futuras misiones espaciales. Con esta estrategia, la empresa no solo se presenta como pionera en el uso de agua en el espacio, sino que también busca expandir los límites de la carrera espacial.