Heredar implica costos adicionales más allá del impuesto de sucesiones

Recibir una herencia no es un proceso que se realice sin costos, ya que además del impuesto sobre sucesiones, los herederos deben hacer frente a otros gastos, como la plusvalía municipal. La abogada Irene Gramage subraya que “heredar no es gratis, cuesta dinero”, lo que implica que quienes heredan deben estar listos para cubrir diferentes gastos que pueden presentarse a lo largo del procedimiento.

Costos y tributos relacionados con la herencia

Uno de los principales costos que los herederos deben considerar es el impuesto de sucesiones, el cual varía según la comunidad autónoma, así como la plusvalía municipal que se solicita en terrenos de carácter urbano. Gramage aconseja estar atentos a las normativas locales, dado que estos impuestos pueden permitir reducciones significativas para los familiares directos. La Ley 22/2009 indica que el cálculo del impuesto se basa en el lugar de residencia habitual del fallecido, definido como el lugar donde la persona vivió más días en los cinco años previos a su muerte.

Además de los tributos, hay otros gastos que no deben ser ignorados. Por ejemplo, si los bienes heredados requieren ser formalizados mediante escritura notarial, los herederos tendrán que abonar honorarios sujetos a un arancel, sin importar si obtienen o no una bonificación en el impuesto de sucesiones. También es necesario tener en cuenta los costos de inscripción de los inmuebles en el Registro de la Propiedad, regulados por el arancel correspondiente a los registradores.

Consideraciones fiscales y exclusiones

La plusvalía municipal se aplica solo a terrenos urbanos, no siendo un costo automáticamente atribuible a la recepción de bienes. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, los terrenos rústicos y aquellos donde se pueda demostrar la falta de aumento en el valor del suelo quedan excluidos. Esto hace hincapié en la importancia de entender tanto las ventajas como las limitaciones de las leyes fiscales que rodean el tema de la herencia.

El Consejo General del Notariado señala que, aunque el monto del impuesto de sucesiones pueda ser relativamente bajo, la suma total de los costos asociados puede resultar elevada. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo una planificación sucesoria adecuada para evitar sorpresas en términos financieros durante el proceso de herencia.

Es crucial que los herederos se informen sobre las especificidades fiscales de su comunidad autónoma y sobre los gastos potenciales para gestionar la herencia de manera más eficiente y menos perjudicial económicamente. La abogada Gramage enfatiza la necesidad de diferenciar entre la liquidación de sucesiones y otros costos relacionados, dado que estos elementos pueden afectar la percepción del patrimonio heredado.

En síntesis, heredar implica diversos gastos que van más allá de simplemente recibir bienes. Comprender los impuestos como el de sucesiones y la plusvalía municipal, junto con los honorarios notariales y de inscripción, es esencial para que los herederos puedan enfrentar estos desafíos financieros correctamente.