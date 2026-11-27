La nueva película animada de Disney, Hechizo: Bienvenidos a Hexe, ha llegado a las salas de cine, marcando un regreso a la originalidad para la compañía tras tres años desde la salida de Wish. Esta nueva entrega ofrece una mirada fresca al fascinante mundo de la magia, explorando la vida de una adolescente y su madre que se adentran en un universo donde las brujas son protagonistas. El filme invita al espectador a viajar a un reino lleno de encanto y fantasía, algo que, a pesar de los clichés típicos de la animación, intenta capturar la esencia mágica que ha definido a Disney a lo largo de los años.

Equipo creativo y trama

La historia se centra en Billie Doe, una joven impulsiva que descubre sus poderes mágicos ocultos, lo que le abre las puertas a un mundo lleno de brujas conocido como Hexe. Junto a su madre, Alice, se embarcan en una aventura que no solo revela misterios acerca de su familia, sino que también les ofrece la oportunidad de redescubrir sus propias identidades. El guion cuenta con la colaboración de destacados guionistas como Jared Bush, conocido por su contribución a Zootrópolis, mientras que la producción está liderada por Roy Conli, ganador de un Oscar. Esto sugiere que, a pesar de las críticas, el proyecto cuenta con una base creativa sólida que busca ofrecer un producto atractivo para el público.

Crítica y recepción

Sin embargo, la película ha recibido opiniones mixtas de parte de la audiencia. Muchos críticos la describen como “está bien”, lo que indica que el filme no ha causado un impacto duradero. Su mensaje sobre la autoexploración y las relaciones intergeneracionales ha obtenido elogios, pero algunos espectadores consideran que el enfoque adoptado es demasiado convencional y carece de la audacia que previamente caracterizaba a Disney. Aunque la animación es visualmente impresionante, la trama se siente predecible y poco arriesgada. Esto ha llevado a que la película no logre conectar emocionalmente con algunos de sus espectadores.

A pesar de su vibrante dirección de arte y la presentación de un mundo imaginativo, Hechizo: Bienvenidos a Hexe parece estar atada a una estructura narrativa que resulta familiar y conformista. La historia de Billie sigue arquetipos muy conocidos que, aunque pueden ser reconfortantes, también tienden a generar una sensación de desconexión con la audiencia. El desarrollo del ritmo de la narrativa, que avanza rápidamente, y la inclusión de un villano que no deja una huella memorable, han contribuido aún más a que el filme no cumpla con las expectativas que generan las producciones de la casa Disney.

En conclusión, Hechizo: Bienvenidos a Hexe se presenta como un esfuerzo correcto que, a pesar de sus momentos de diversión y su atractivo visual, no logra alcanzar la originalidad y el impacto emocional que ha esperado el público de Disney. Si bien es una película amigable y accesible para familias, se sitúa en una categoría más olvidable en comparación con las joyas del pasado de la compañía. La falta de riesgos creativos y narrativos significa que, aunque hay destellos de potencial, la historia se siente a menudo limitada y mecánica, lo que hace que el filme no despegue como se anticipaba. Aunque puede atraer a una audiencia deseosa de entretenimiento ligero, aquellos que buscan la magia pura que Disney ha entregado en el pasado pueden encontrar en esta entrega una oportunidad de disfrutar la fantasía, pero sin la profundidad que solía caracterizar a las películas más memorables del estudio.