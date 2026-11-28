En la costa noreste de Japón, un hallazgo paleontológico notable ha permitido la descripción de una nueva especie de mosca abeja, llamada Futababombylia kishini, a partir de un fósil encontrado en ámbar. Este descubrimiento, dirigido por los paleontólogos Hiroaki Inose y Hiroaki Aiba, será presentado en la revista científica Paleontological Research el 1 de noviembre de 2026. El Museo de la Prefectura de Fukushima informa que este insecto es especialmente relevante, ya que representa el primer fósil de la familia de los bombílicos hallado en Japón, con una antigüedad estimada entre 88 y 86,3 millones de años, correspondiente al periodo Cretácico Tardío.

Origen del Descubrimiento

La investigación se fundamenta en muestras de ámbar extraídas de los estratos geológicos de Iwaki, donde el investigador Yasumasa Watanabe, perteneciente a la Sociedad de Investigación de Historia Natural de Iwaki, encontró la resina. Al estudiar el fósil, se descubrió que este pequeño insecto, de apenas tres milímetros, posee características anatómicas singulares, como una cabeza en forma de campana y un patrón venoso peculiar en sus alas. Uno de sus rasgos más destacados es su aparato bucal, que es en gran medida corto, sugiriendo características primitivas en su evolución. No obstante, su abdomen presenta una estructura más moderna conocida como cámara de arena, que sirve para acumular polvo y resguardar sus huevos.

Relevancia Científica

El hallazgo de Futababombylia kishini es crucial, debido a su enlace con el ciclo vital de los bombílicos, insectos conocidos por ser polinizadores en su fase adulta y que adoptan un comportamiento parasitoide en su etapa larval. Las hembras de esta especie depositan sus huevos en nidos de abejas solitarias y otras especies de insectos, utilizando la cámara de arena para proteger sus huevecillos de posibles depredadores. Este descubrimiento sugiere que mecanismos defensivos como este existían hace aproximadamente 87 millones de años, lo que indica que la estrategia parasitoide se desarrolló mucho antes de que se implementaran mecanismos más complejos, como la trompa extractora de néctar, que es común en las moscas abeja actuales.

El fósil, que está en custodia del Museo de la Prefectura de Fukushima, no solo amplía el registro paleontológico de la familia de los bombílicos, sino que también ayuda a documentar mejor los ecosistemas asiáticos del Cretácico. Los científicos señalan que este descubrimiento proporciona evidencia concreta sobre las adaptaciones anatómicas de estos insectos y la evolución de sus estrategias de supervivencia ante las exigencias ambientales del pasado.

Además, este hallazgo resalta el valor del ámbar como un conservante de la historia biológica, abriendo nuevas perspectivas sobre la evolución de los insectos y sus interacciones con el entorno. En un contexto donde el registro fósil de esta familia es escaso a nivel mundial, la nueva especie representa un avance significativo en nuestra comprensión de la diversidad biológica durante el Cretácico y la evolución de estrategias a lo largo de las escalas de tiempo geológicas.