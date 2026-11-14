Hallazgo de Brasil sugiere la existencia de glóbulos rojos en fósiles

Un descubrimiento notable en el noreste de Brasil ha puesto de manifiesto estructuras en un hueso fósil de dinosaurio que podrían tener relación con glóbulos rojos. Este hallazgo ha suscitado un vibrante debate entre científicos, ya que desafía la noción de la preservación de tejido biológico transcurridos 115 millones de años.

Evidencias en un hueso antiguo

Restos óseos de las extremidades de Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio que habitó la región en tiempos prehistóricos, han sido objeto de análisis por parte de investigadores de varias partes del mundo. En su estudio, se ha observado la posible existencia de estructuras que podrían corresponder a glóbulos rojos mineralizados. A pesar de ello, es fundamental aclarar que no se han obtenido células vivas ni ADN, lo que restringe las conclusiones sobre el material encontrado. La publicación del estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences indica que se logró identificar firmas de hemo, que es el componente de la hemoglobina que contiene hierro, aunque no se encontró sangre preservada como se suele imaginar.

Examinar las pruebas

La investigación se fundamenta en dos tipos de evidencias: morfológica y química. En cuanto a la morfológica, se detectaron estructuras elipsoidales dentro de los canales vasculares del hueso, que son compatibles en tamaño y forma con los glóbulos rojos. En términos químicos, se llevó a cabo un análisis que reveló la presencia de hemo B fósil y sus variantes. Para validar estos hallazgos, se utilizaron tres técnicas distintas: cromatografía líquida de alta resolución, espectroscopia Raman y microscopía electrónica de transmisión, lo que consolidó la existencia de los compuestos en la misma área, aumentando así la credibilidad del descubrimiento.

La preservación y sus implicaciones

Un componente esencial del estudio es la identificación de hausmannita, un mineral de manganeso que podría haber facilitado la preservación de las estructuras biológicas. Se sugiere que este mineral pudo haber funcionado como un molde químico, ayudando a conservar las formas y señales químicas de la materia orgánica, aunque este proceso aún no se ha demostrado de forma concluyente. Aunque esta hipótesis representa un importante avance, es necesario realizar más investigaciones y encontrar fósiles adicionales que la respalden.

Respuestas a las críticas y el futuro del estudio

A pesar de las evidencias presentadas, persisten críticas científicas sobre la ubicación exacta del hemo y las características anatómicas de las estructuras encontradas. Los críticos sostienen que no se ha demostrado de manera definitiva que el hemo esté concentrado en las formas elipsoidales y que la morfología observada no coincide perfectamente con los glóbulos rojos de aves o reptiles en la actualidad, lo que dificulta una identificación precisa. Además, la presencia de minerales o residuos microbianos en los canales vasculares podría complicar aún más la interpretación de los resultados.

Importancia del descubrimiento

Si bien estos resultados no conducen a la clonación de dinosaurios ni revelan sangre líquida, ofrecen una nueva perspectiva sobre la mineralización de tejidos a través del tiempo geológico. Comprender cómo se conservan los tejidos blandos puede abrir nuevas puertas para futuras investigaciones en paleontología. Actualmente, los retos más significativos son verificar la naturaleza celular de las estructuras observadas y validar la concentración de hemo en su interior. Por ahora, conviene referirse a estos hallazgos como posibles glóbulos rojos mineralizados y no como pruebas concluyentes de sangre de dinosaurio.