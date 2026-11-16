Investigadores de varias partes del mundo han hecho un hallazgo importantísimo en la selva amazónica, al identificar dos nuevas especies de monos aulladores que anteriormente se creían pertenecientes a especies ya conocidas. Las especies Alouatta iroi y Alouatta matogrossensis fueron oficialmente reconocidas gracias a un exhaustivo estudio que se publicó en la revista científica Communications Biology, coordinado por la Universidad de Salford en el Reino Unido.

Nuevas especies y su hábitat

Estas especies ocupan distintas áreas de la Amazonia. Por un lado, Alouatta iroi habita el noroeste, delimitada por los ríos Branco y Cauaburi, mientras que Alouatta matogrossensis se encuentra en el sur de Brasil, entre los ríos Madeira y Teles Pires. El enfoque del estudio no solo abarcó las características físicas de los primates, sino también un análisis genético de 86 ejemplares, lo que permitió identificar diferencias evolutivas significativas, llevando a la documentación de estas dos especies hasta ahora no reconocidas.

Desde 1941, han pasado aproximadamente 85 años desde que se describe una especie válida de mono aullador, lo que resalta aún más la relevancia de este descubrimiento. Gracias a los hallazgos del equipo de investigación, otros nombres científicos fueron revisados y se reorganizó la clasificación, resultando en el reconocimiento de un total de 16 especies dentro del género Alouatta.

Causas de la diversidad en la Amazonia

El estudio plantea que la geografía única del Amazonas, caracterizada por ríos extensos y vegetación variada, ha sido fundamental en el aislamiento y diversificación de estas especies. De acuerdo a las reconstrucciones genéticas, la separación de los linajes de monos aulladores entre Centroamérica y Sudamérica tuvo lugar hace alrededor de 3,5 millones de años. Barreras ecológicas han influido en la evolución de diversas especies, como Alouatta iroi y Alouatta macconnelli, a lo largo de su historia.

Desafíos de conservación

A pesar de ser recién descubiertas, ambas especies enfrentan amenazas significativas. En particular, Alouatta matogrossensis presenta una preocupante reducción en su diversidad genética, lo que podría llevar a su clasificación como en peligro crítico de extinción, aunque esta evaluación aún debe ser formalizada. La transformación del territorio en el sur de la Amazonia, causada por la fragmentación de bosques, actividades agrícolas y la pérdida de conectividad entre árboles, afecta gravemente su hábitat y sus posibilidades de supervivencia.

Proyectos como Reconecta están destinados a facilitar la movilidad de estos primates mediante la instalación de pasos elevados, con el fin de disminuir el impacto de la expansión humana sobre su entorno. Este hallazgo evidencia la urgente necesidad de conservar la biodiversidad, enfatizando que incluso los animales más ruidosos y visibles, como los monos aulladores, pueden ocultar una rica variedad que aún permanece sin identificar, mientras sus hábitats siguen en proceso de deterioro.