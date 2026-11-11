Guayabo de fresa en Hawái enfrenta nueva estrategia de control

Originando en Brasil, el guayabo de fresa (Psidium cattleianum) fue llevado a Hawái en 1825 con el objetivo de aprovechar sus frutos. A lo largo de dos siglos, esta especie ha evolucionado hasta convertirse en uno de los árboles invasores más problemáticos del archipiélago, causando un impacto severo en los ecosistemas locales. Las estimaciones recientes indican que el área forestal amenazada por esta planta asciende a 475.000 hectáreas, un tamaño que incluso supera al de la isla de Mallorca.

Impacto ambiental del guayabo de fresa

La presencia del guayabo de fresa en el entorno no solo resulta en la ocupación de espacio, sino que genera cambios significativos en la estructura de los bosques. Esta especie crea densos matorrales que impiden la entrada de luz solar, obstaculizando el desarrollo de la flora autóctona. Un estudio de la Universidad de Hawái ha descubierto que los bosques invadidos por el guayabo tienen una evapotranspiración 27% más alta que los bosques nativos, lo que altera el equilibrio hídrico del ecosistema.

Asimismo, la propagación del guayabo se ve favorecida por la intervención de algunas especies animales, como los cerdos salvajes, que ingieren sus frutos y dispersan las semillas a través de sus excrementos. Esta dinámica no solo transforma el suelo, sino que también afecta las condiciones esenciales para la germinación de nuevas plantas, complicando aún más la conservación de los bosques locales.

Estrategias de control biológico

Con el fin de controlar la expansión de esta planta invasiva, las autoridades han adoptado el método de control biológico. En 2012, se introdujo el insecto Tectococcus ovatus, también originario de Brasil, conocido por alimentarse del guayabo de fresa. Aunque este insecto no elimina la planta por completo, su intervención contribuye a debilitarla y disminuye la producción de frutos, lo que facilita la recuperación de la vegetación nativa.

La implementación de esta estrategia ha presentado desafíos logísticos, especialmente por el difícil acceso a áreas boscosas. En un reciente estudio, publicado en la revista Journal of Economic Entomology en junio de 2025, se ha investigado el uso de drones para distribuir el insecto. Las pruebas demostraron que el lanzamiento desde drones reduce significativamente el tiempo de trabajo, completando el proceso en 2.8 minutos por árbol, en comparación con los doce minutos necesarios en los métodos manuales.

Los resultados a largo plazo han mostrado una tendencia positiva; un año después de la aplicación, se observó que el 63% de los árboles tratados desde el aire mostraban agallas del insecto, mientras que solo el 38% de los tratados manualmente presentaban el mismo resultado. Esto sugiere que, una vez establecido, Tectococcus ovatus puede dispersarse de manera autónoma, lo que brinda esperanza para la reducción del guayabo de fresa en el futuro.

Adicionalmente, se ha ampliado el enfoque para incluir dispositivos que permiten lanzar múltiples bolas con hojas infestadas simultáneamente, mejorando la eficiencia del método. Comparado con el lanzamiento manual desde un helicóptero, los drones han demostrado superior precisión y velocidad, con una desviación promedio en el lanzamiento de solo 2.83 metros, en contraste con los 8.24 metros del helicóptero. Los investigadores calculan que se requerirán aproximadamente 4,750 lanzamientos para tratar toda la superficie forestal afectada, posicionando esta tecnología como una herramienta prometedora en la lucha contra invasiones en áreas de acceso complicado en Hawái.