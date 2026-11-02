Guardia Civil adquiere sistema de acceso remoto a móviles por 2.5 millones

La Guardia Civil de España ha concretado la compra de un sistema que permite acceder de manera remota a las comunicaciones y contenido de dispositivos móviles, abarcando tanto Android como iOS. Este contrato fue otorgado a la empresa Fortier Europe, S.L.U. el 26 de marzo de 2026, y tiene un costo total de 2.066.115,70 euros, ascendiendo a aproximadamente 2,5 millones de euros con IVA incluido. Aunque la formalización del acuerdo fue anunciada en octubre, el contrato en sí se adjudicó en marzo.

Detalles del Contrato

El procedimiento de adjudicación fue un negociado sin publicidad, en el cual se recibió únicamente una oferta. Esta singularidad se argumentó debido a que el fabricante proporciona derechos exclusivos de suministro y distribución al proveedor, cuyo nombre no se menciona en el anuncio. Vale la pena destacar que no se especifican ni el método de instalación del sistema ni las limitaciones técnicas para su funcionamiento, lo que ha generado inquietudes sobre las posibles implicaciones para la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Aspectos Legales y Protección Judicial

El acceso remoto a través de este sistema está regulado por estrictas limitaciones legales. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es necesaria una autorización judicial para examinar el contenido de un dispositivo sin el consentimiento del propietario. Los delitos que pueden justificar tales intervenciones incluyen la delincuencia organizada, terrorismo, ataques contra menores, traición, defensa nacional y delitos digitales.

Además de la autorización judicial, se exige una descripción precisa de los dispositivos que serán registrados, el alcance del acceso permitido y la identificación de los agentes autorizados. La duración máxima de estos registros es de un mes, con la posibilidad de prorrogar en intervalos iguales hasta un total de tres meses, siempre que se obtengan nuevas autorizaciones judiciales para acceder a otros sistemas.

Protecciones Disponibles en iPhone y Android

Los usuarios de dispositivos móviles que puedan verse afectados por estas medidas tienen a su disposición varias herramientas de seguridad. En los iPhones, el modo de aislamiento brinda protecciones adicionales, limitando las capacidades de ataque de spyware al deshabilitar ciertos tipos de adjuntos en la aplicación de Mensajes y restringiendo algunas funcionalidades en la web. Para activarlo, los usuarios deben acceder a Ajustes y activar la opción desde el apartado de Privacidad y seguridad.

En el caso de Android, Google ha introducido un modo avanzado de protección en Android 16, que implementa un conjunto de estrategias de seguridad contra aplicaciones maliciosas y ataques dirigidos. Este modo no puede ser desactivado una vez activo, y para activarlo, los usuarios deben ingresar a la configuración de Ajustes > Seguridad y privacidad.

La reciente adquisición del sistema por parte de la Guardia Civil suscita reflexiones sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad individual, especialmente en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las inquietudes sobre la vigilancia y el control son más pertinentes que nunca.