Se ha confirmado la llegada de ‘GTA VI’, el juego más caro y ambicioso jamás creado, aunque no sin controversias. Este título funcionará a 30 cuadros por segundo (FPS) en todas las consolas, incluida la muy esperada PS5 Pro. Esta noticia ha generado inquietudes entre los aficionados, quienes se cuestionan cómo un juego de tal envergadura puede tener estas restricciones en su frecuencia de imágenes.

Limitaciones del hardware actual

A pesar de la vasta inversión económica en el desarrollo del juego, el factor principal detrás de esta limitación de rendimiento está relacionado con las restricciones de las consolas actuales, especialmente en lo que respecta a la CPU. Según Rockstar, mantener una tasa de 30 FPS permite procesar cada imagen en aproximadamente 33 milisegundos, lo cual asegura un entorno de juego complejo y lleno de personajes no jugables (NPC) con rutinas específicas. Si la tasa de fotogramas se incrementara a 60 FPS, el intervalo para procesar cada imagen disminuiría a 16,7 milisegundos, lo que podría afectar gravemente otros componentes esenciales del juego, como el tráfico, la física de objetos y la inteligencia artificial. Por consiguiente, Rockstar ha decidido priorizar la riqueza visual y la complejidad del mundo antes que un aumento en los fotogramas por segundo.

Avances tecnológicos y perspectivas futuras

Aunque la PS5 Pro mejora el rendimiento de la GPU, su incremento del 7% en la capacidad de la CPU, en comparación con su modelo base, no es suficiente para aumentar la tasa de fotogramas manteniendo la complejidad de la simulación que el juego promete. Aunque aún no existe una confirmación oficial, hay expectativas de que en el futuro se introduzcan modos alternativos, como el posible desbloqueo de la tasa de fotogramas mediante la tecnología VRR (Variable Refresh Rate). Además, los jugadores sueñan con que en el futuro una versión optimizada para PC del juego pueda aprovechar mejor el hardware disponible, brindando una experiencia más fluida y con más cuadros por segundo. La experiencia con ‘GTA V’, lanzado en tres generaciones diferentes de consolas, deja entrever que Rockstar podría implementar mejoras en ‘GTA VI’ en plataformas futuras, como la inminente Xbox Helix o la supuesta PS6.

Con un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares y la colaboración de 4.700 empleados durante 13 años, ‘GTA VI’ está destinado a ser un punto de referencia, no solo en el mundo de los videojuegos, sino como un reflejo de la evolución de esta industria. Aunque algunos puedan considerar frustrante esta elección de mantener una tasa de 30 FPS, para Rockstar es un compromiso necesario para ofrecer una experiencia de juego profundamente envolvente.