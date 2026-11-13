GTA VI llegará primero a consolas y genera preocupación en PC

Exactamente una semana queda para el lanzamiento de ‘GTA VI’, un título que muchos consideran el más ambicioso hasta ahora, que será lanzado en PS5 y Xbox Series. No obstante, la llegada de este juego a PC sigue siendo incierta, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Además, Rockstar, la compañía responsable del desarrollo, mantiene la tradición de priorizar el lanzamiento en consolas antes de explorar una versión para PC.

Historial de lanzamientos de Rockstar

La trayectoria de lanzamientos de Rockstar permite prever el posible tiempo de espera para que ‘GTA VI’ haga su aparición en ordenadores. Históricamente, la espera oscila entre seis y diecinueve meses entre las versiones de consola y PC. Un ejemplo relevante es el de ‘GTA V‘, que tardó 19 meses en llegar a PC tras su lanzamiento en consolas, lo que sugiere a los jugadores un tiempo de espera considerable para acceder a este nuevo título.

GTA III Consola: Octubre de 2001 PC: Mayo de 2002 (7 meses)

GTA Vice City Consola: Octubre de 2002 PC: Mayo de 2003 (6.5 meses)

GTA San Andreas Consola: Octubre de 2004 PC: Junio de 2005 (7.5 meses)

GTA IV Consola: Abril de 2008 PC: Diciembre de 2008 (7 meses)

GTA V Consola: Septiembre de 2013 PC: Abril de 2015 (19 meses)

Desarrollo y posibles retrasos del port para PC

Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, ha reiterado que el enfoque de lanzamiento prioriza a las consolas, pues ahí radica su principal audiencia. Sin embargo, se ha indicado que la versión para PC representa un proyecto separado que podría enfrentar demoras debido a la necesidad de optimización y la incorporación de contenido adicional.

Este escenario se complica con el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial que permiten a desarrolladores generar conversiones no oficiales de juegos de consola a PC. Ese fenómeno podría representar un desafío para Rockstar, ya que un port no oficial de ‘GTA VI’ podría impactar negativamente sus ventas.

En este contexto, Obbe Vermeij, un ex empleado de Rockstar, advirtió que la compañía debería hastiarse en lanzar su versión para PC antes de que la inteligencia artificial facilite el desarrollo de un port no autorizado. Esta situación plantea interrogantes sobre cómo Rockstar responderá, desafiando no solo sus cronogramas de lanzamiento, sino también la interacción de sus esfuerzos con el aumento de interés en versiones no oficiales que se presentan en el mercado.

Expectativas para los jugadores de PC

La anticipación por la versión de PC de ‘GTA VI’ puede resultar frustrante, pero históricamente, las adaptaciones para esta plataforma ofrecen mayores mejoras visuales y más contenido que las de consola. Con una comunidad de modding activa, es probable que los jugadores de PC tengan acceso a experiencias únicas y correcciones de errores que hagan que la espera merezca la pena.

En conclusión, se estima que los jugadores de PC podrían tener que esperar entre seis y doce meses para el lanzamiento oficial de ‘GTA VI’. Sin embargo, factores cruciales, como la competencia de conversiones no oficiales y la necesidad de realizar un desarrollo cuidadoso, son aspectos que Rockstar deberá gestionar en los próximos meses.