The Getaway es una ambiciosa franquicia de videojuegos que fue desarrollada para PlayStation con la intención de competir con GTA en cuanto a realismo y calidad de diseño. No obstante, su evolución ha estado llena de desilusiones que han relegado a la serie a un lugar secundario en la industria gamer.

Desilusión y Expectativas Iniciales

El juego fue desarrollado por Team Soho, el mismo estudio detrás de títulos populares como Esto es Fútbol. The Getaway prometía ofrecer un extenso mundo abierto, basado en la vida en Londres a inicios de los años 2000. En el lanzamiento, se hablaron de más de 100 kilómetros cuadrados de mapa, pero este fue reducido drásticamente a solo 16 kilómetros debido a problemas técnicos y la dificultad en la obtención de licencias de marcas de automóviles, en medio de críticas crecientes sobre la violencia en los videojuegos.

Originalmente, se esperaba que el juego saliera al mercado junto con la PlayStation 2, pero su lanzamiento se retrasó más de dos años. Este retraso permitió que competidores como GTA 3 y GTA: Vice City, que ya habían atraído la atención del público, opacaran a The Getaway, resultando en una recepción poco entusiasta en críticas y ventas.

El Declive de la Saga y Cambio de Estrategia

A pesar de un lanzamiento inicial prometedor, las ventas de las secuelas comenzaron a declinar de manera significativa. The Getaway logró vender 4 millones de copias en su versión inicial, pero la secuela se redujo a 2 millones, y el título de PSP solo alcanzó 1 millón. Esta caída llevó a Phil Harrison a decidir el cierre de la franquicia. Posteriormente, Team Soho fue disuelto y reconfigurado como London Studio, el cual se destacó desarrollando juegos como EyeToy y SingStar, dejando a The Getaway en el pasado.

La anulación de The Getaway 3 representó un capítulo oscuro para la saga, además de otros proyectos cancelados como Eight Days. Desde entonces, ha habido un resurgimiento limitado de la propiedad intelectual, que se ha manifestado en una serie de televisión llamada Gangs of London, que ha sido nominada a diversos premios, entre ellos los Emmy y los Bafta, y que tiene programado el estreno de su nueva temporada para principios de 2027.

¿Existe un Futuro para The Getaway?

El futuro de la saga es incierto. En 2020, Sony Europa registró la marca Soho Engine, lo que suscitó especulaciones sobre un posible regreso de la franquicia. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado ningún proyecto que despierte el entusiasmo de los aficionados. Además, se lanzó un cómic en 2022 que no logró captar la atención pública y no ha tenido un impacto significativo.

A pesar del éxito moderado de la serie de televisión que revive el universo de The Getaway, hay una leve esperanza de que la saga resurgirá en algún momento. Sin embargo, el juego original sigue siendo una de las promesas incumplidas de Sony en un mercado donde dominan títulos extremadamente exitosos, como los de Rockstar Games.