El lanzamiento de GTA 6 ha marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Según los informes de Take-Two Interactive, la empresa madre de Rockstar Games, el juego generó ingresos impresionantes de 3.790 millones de dólares en su primer día. Este resultado ha superado todas las expectativas previamente establecidas.

Durante su periodo de preventa, GTA 6 alcanzó la cifra de 32,5 millones de copias vendidas, rompiendo récords en todas las plataformas. Este éxito resuena más allá del ámbito de los videojuegos y lo establece como el lanzamiento más exitoso en la historia del entretenimiento en general.

Rendimiento que supera a la industria del cine

Con la apertura de la preventa el 25 de junio y hasta hoy, 19 de noviembre, GTA 6 ha logrado generar más de 25,6 millones de dólares en ingresos diarios promedio. Se anticipa que esta cifra continuará aumentando, en gran parte gracias a su calificación casi perfecta en Metacritic. Estos resultados indican que las compañías han logrado recuperar su inversión en desarrollo, que se especula que podría haber superado los 1.000 millones de dólares.

Si se compara con GTA V, que recaudó 815 millones de dólares en su primer día y tardó cuatro días en sobrepasar los 1.000 millones, los números de GTA 6 son astronómicos en comparación. Este nuevo juego ha superado significativamente las proyecciones iniciales de ingresos.

Los ingresos de 3.790 millones de dólares en las primeras 24 horas superan incluso las de las películas más exitosas del año. Por ejemplo, Spider-Man: Brand New Day, que fue la película más taquillera en 2026, logró un total de solo 2.523 millones de dólares, mientras que La Odisea quedó en segundo lugar con 1.805 millones de dólares. Además, títulos como Ne Zha 2 (2025) y Avengers: Endgame (2019), que recaudaron 2.247 y 2.799 millones, respectivamente, también son superados por el impacto de GTA 6.

Las estimaciones de Sensor Tower, que anticipaban menos de 2.500 millones de dólares hasta el lanzamiento, hacen resaltar la magnitud de este logro. La cifra de 3.790 millones de dólares no solo sobrepasa las proyecciones analíticas, sino que también redefine las concepciones sobre la demanda y el impacto que un solo título puede tener.

De este modo, GTA 6 no solo ha establecido nuevos estándares en el sector de los videojuegos, sino que también ha demostrado que esta industria puede competir y superar a la del cine en términos de ingresos iniciales, creando un nuevo paradigma para los lanzamientos futuros de videojuegos. Las expectativas continúan en aumento, y los analistas comienzan a especular sobre un potencial de recaudación que podría llegar a cifras aún más espectaculares en los próximos días.