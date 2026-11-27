GTA 6, el último lanzamiento de Rockstar Games, ha tenido un comienzo impresionante, rompiendo récords de ventas e ingresos rápidamente tras su salida. En apenas una semana, el juego ha logrado casi 4.000 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en el más exitoso en la historia de PlayStation con más de 39 millones de jugadores únicos, de acuerdo con la plataforma.

Formatos y récords de ventas

Este juego fue lanzado en formato físico el 12 de noviembre y estuvo disponible para descarga digital una semana antes. Sin embargo, la versión física ha generado controversia porque no incluye un disco; solamente cuenta con un código de descarga. Esta situación ha llevado a comparaciones con las decisiones de PlayStation sobre el futuro del formato físico en la industria. No obstante, muchos jugadores han preferido comprar la versión física como un objeto de colección, deseando tener el empaque de uno de los lanzamientos más anticipados en la historia de los videojuegos.

Según The Game Business, GTA 6 se ha establecido como el lanzamiento físico más grande en el comercio minorista de España desde que NielsenIQ comenzó a rastrear estos datos. En Francia, el juego vendió más de un millón de copias físicas en los primeros tres días, mientras que en el Reino Unido se convirtió en el título más vendido en formato físico desde 2019, generando alrededor de 32 millones de libras esterlinas en ese mismo período.

Críticas y impacto en el mercado

A pesar de la falta de un disco en la versión física, las ventas han superado las expectativas inicialmente planteadas. Los consumidores parecen dispuestos a ignorar este aspecto para ser parte del fenómeno cultural que representa GTA 6. En su primer día en el mercado, el juego estableció un récord de ingresos, superando a otros títulos, incluidos aquellos que ofrecían contenido gratuito y multijugador.

La respuesta masiva a este lanzamiento demuestra que Rockstar Games tiene la capacidad de captar la atención de un amplio público, incluso en un entorno donde las críticas hacia el formato físico son cada vez más comunes. GTA 6 trasciende más que un simple juego; es un evento que ha capturado la atención mundial, reafirmando la importancia de la franquicia en el sector de los videojuegos.

Con el increíble éxito de GTA 6, se marca un nuevo estándar en la industria, sugiriendo que las descargas digitales a través de versiones físicas podrían establecerse como la norma. Mientras tanto, los aficionados festejan el lanzamiento, aunque el futuro del formato físico en esta nueva era digital queda por definirse.