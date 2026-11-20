El reciente lanzamiento de GTA 6 ha generado gran expectativa entre los aficionados a los videojuegos, pero no solo por su innovadora jugabilidad y mejoras gráficas. Rockstar Games ha decidido rendir homenaje a una de sus obras más reconocidas, Red Dead Redemption 2, mediante la inclusión de un particular easter egg que ha emocionado a muchos. Este homenaje toma forma en el sombrero icónico de su protagonista, Arthur Morgan, conocido como el Genuine Cowboy Hat. Este accesorio se presenta como un detalle que no solo realza la conexión entre ambas franquicias, sino que también celebra el legado de uno de los personajes más queridos de la historia de los videojuegos.

Encuentra el sombrero de Arthur Morgan

Los jugadores de GTA 6 que deseen conseguir el sombrero de Arthur deberán aventurarse al garaje de Port Gellhorn. Este garaje, localizado en la parte sur del mapa, ofrece el sombrero a un precio de cinco dólares, una oferta que sin duda resulta atractiva para quienes quieren recordar las hazañas de Arthur en el Salvaje Oeste. Para encontrarlo, se recomienda seguir unos carteles que indican la dirección hacia esta pequeña venta. Ubicado en un vecindario que se distingue por su decoración festiva, como globos y una figura de cartón de un vaquero, el hogar es fácil de localizar. Identificar el Genuine Cowboy Hat es igualmente sencillo, ya que su diseño es casi idéntico al que usaba Arthur, brindando a los jugadores la oportunidad de lucir un símbolo de su aprecio hacia el personaje mientras recorren las calles de Los Santos.

Más tributos a la saga

Pero el sombrero no es el único guiño a Red Dead Redemption 2 en GTA 6. Rockstars ha ido más allá, dejando más referencias que sin duda satisfacción a los seguidores de ambas franquicias. Un ejemplo significativo es el libro encontrado en Brian’s Boat Works & Marina, que narra la historia de Rust McCreary, un personaje que encarna el mismo espíritu del viejo oeste que representaba Arthur. En la narrativa se cuenta el aflicto destino de McCreary, quien descubre al famoso forajido Flaco Hernández muerto en una cabaña, un momento que evoca un encuentro similar en una misión secundaria del juego anterior. Este tipo de detalles no solo inserta al jugador en un mundo más rico, sino que también establece un puente emocional entre los títulos, resaltando cómo las historias y personajes de Rockstar resuenan a lo largo del tiempo.

Además, el libro menciona varios lugares icónicos como Blackwater, New Austin y Armadillo. Cada uno de estos nombres es un recordatorio de un vasto mundo lleno de cultura y narrativa que ha sido creado a través de Rockstar. En suma, estas referencias subrayan la dedicación de los desarrolladores por mantener viva la esencia de sus historias, mientras capturan la nostalgia de los jugadores que han disfrutado de sus títulos pasados.

Los homenajes presentes en GTA 6 no solo reflejan el profundo aprecio que Rockstar siente por su comunidad de jugadores, sino que también muestran cómo estos elementos estratégicamente colocados crean un sentido de continuidad en el universo de sus juegos. La inclusión de un simple sombrero o la mención de un personaje en un libro no son solo detalles; son un testimonio de la narrativa interconectada que Rockstar ha tejido a lo largo de los años. La atención al detalle y la habilidad para evocar recuerdos son parte fundamental de la experiencia de juego, fortaleciendo la relación entre desarrolladores y seguidores.

Con cada lanzamiento, Rockstar no solo presenta nuevas experiencias, sino que también recuerda a sus jugadores de dónde vienen, lo que permite a nuevos y antiguos aficionados disfrutar de una rica herencia que trasciende generaciones. Así, el sombrero de Arthur Morgan no es solo un accesorio en un juego, sino un símbolo de una travesía compartida en el mundo de los videojuegos.