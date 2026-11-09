Grok enfrenta costos insostenibles que afectan su viabilidad

Elon Musk reconoció recientemente que el costo asociado con la operación de Grok Bot, su plataforma de inteligencia artificial, ha alcanzado niveles “insosteniblemente altos” en comparación con los ingresos que genera. Esta situación resalta los retos financieros que SpaceX enfrenta en la gestión de este producto, que en un solo mes ha visto un aumento en su base de usuarios, pasando de menos de 100,000 a más de 600,000 diarios.

Costos y crecimiento de Grok Bot

El 1 de noviembre de 2026, un usuario pidió a Musk que “reiniciara” Grok Bot, ya que muchos usuarios habían agotado su uso a mitad de semana. Solo unos días antes, Musk había indicado que no existe un nivel gratuito para Grok Bot y que todos los usuarios deben abonar por su uso, una medida que no ha logrado cubrir los altos costos operativos. Según datos de TIKR, los gastos de SpaceX en este servicio superan los ingresos, incluso considerando las suscripciones que oscilan entre $30, $100 y $200 mensuales.

Si todos los usuarios elegiesen el plan más alto, SpaceX podría generar hasta $120 millones al mes. Sin embargo, esta cantidad es solo un pequeño porcentaje en comparación a los ingresos que recibe de otros contratos, como el que mantiene con Anthropic, que alcanza los $1,250 millones mensuales.

Desafíos financieros y opciones

SpaceX reportó ingresos de $14,575 millones en el tercer trimestre de 2026, siendo más de la mitad provenientes de su división de Super Intelligence. Esta área no solo abarca Grok Bot, sino también otros servicios que podrían estar apoyando las operaciones de la compañía. No obstante, este panorama complica la decisión de Musk y su equipo sobre si utilizar la capacidad de cómputo para Grok Bot o rentarla a terceros, siendo que las rentas podrían ofrecer mejores márgenes a corto plazo.

El ejecutivo de Replit, Amjad Masad, señaló que es Anthropic quien financia a SpaceX por el poder de cómputo, lo que ofrece un margen para seguir invirtiendo en Grok Bot a pesar de las pérdidas. Sin embargo, si las pérdidas persisten, SpaceX podría verse obligada a establecer límites más estrictos o aumentar los precios, aunque actualmente han optado por mantener los límites de uso.

Perspectivas del futuro de Grok Bot

Las estipulaciones de los contratos con Anthropic, que concluyen en enero y marzo de 2027, permiten la cancelación con un aviso de 90 días, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a la estrategia de SpaceX. Este contexto se desarrolla mientras la empresa continúa expandiendo su capacidad en el centro de datos Colossus 2, donde se anticipa que habrá alrededor de 1.2 millones de unidades Blackwell disponibles para finales de año, aumentando así la complejidad sobre el destino de esta nueva capacidad: si se utilizará para Grok Bot o para otros inquilinos.

En conclusión, a pesar del notable crecimiento de usuarios de Grok Bot, las preocupaciones sobre su viabilidad financiera son evidentes. Con una estrategia que sigue adaptándose, SpaceX enfrenta el desafío de equilibrar el uso de su infraestructura de cómputo y sus acuerdos contractuales, mientras busca formas efectivas de monetizar este servicio.