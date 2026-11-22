En 2020, tras una serie de controversias que afectaron su imagen y la de la empresa, Greg Glassman, el fundador de CrossFit, tomó la decisión de dejar su puesto. CrossFit ha logrado convertirse en un fenómeno global en el ámbito del fitness, fusionando ejercicios de fuerza, gimnasio y cardio, y expandiéndose de manera significativa desde su creación, alcanzando más de **16,000 gimnasios afiliados** en 2018. Sin embargo, la ascensión de Glassman como líder se complicó con varios incidentes que culminaron en su salida.

Inicios y expansión del CrossFit

La historia de CrossFit se remonta a 2001, cuando Greg Glassman y su entonces esposa, Lauren Jenai, inauguraron su primer gimnasio en California. La propuesta comercial se centraba en los conocidos WOD (entrenamientos diarios) y un sistema de afiliación, permitiendo a los propietarios de gimnasios operar de manera independiente. Conforme la marca creció, la comunidad de CrossFit se consolidó como una de las más activas y reconocidas a nivel global.

Controversias y salida de Glassman

La complejidad de la situación de Glassman aumentó en junio de 2020, tras un tuit polémico en el que vinculaba la muerte de George Floyd con la pandemia, lo que generó una rápida respuesta adversa. Varios gimnasios comenzaron a amenazar con desvincularse de CrossFit, y la marca Reebok optó por no renovar su contrato de patrocinio. La tensión creció tras sus declaraciones en una reunión privada, donde realizó comentarios insensibles en relación a la muerte de Floyd. Como consecuencia, **el 9 de junio de 2020**, presentó su renuncia.

La situación se complicó aún más cuando un reportaje del The New York Times publicó denuncias sobre comportamientos sexuales inapropiados en la empresa, las cuales Glassman negó rotundamente. Además, el libro de Calum Marsh, titulado *The Glass Box*, reveló gastos desmesurados de Glassman durante su gestión, incluyendo cuentas de teléfono que superaban los **200,000 euros mensuales** y estancias en hoteles de lujo. Desde 2012, tras adquirir las participaciones de su exesposa, se había convertido en el único propietario de CrossFit, pero en 2020 vendió la empresa a Eric Roza por aproximadamente **200 millones de dólares**. Según Glassman, el éxito del modelo de negocio superó sus propias expectativas.

Esta parte de la historia de CrossFit pone de relieve la fragilidad de los líderes empresariales frente a las presiones sociales y mediáticas, así como el impacto que las decisiones personales pueden tener en un negocio que se ha convertido en un referente global del fitness.