Un nuevo sistema para controlar el acceso y limitar la interacción de los agentes de inteligencia artificial (IA) en el navegador Chrome está siendo desarrollado por Google. Esta iniciativa surge como respuesta a un aumento en los incidentes en que dichos agentes han logrado eludir las medidas de seguridad, accediendo a sitios sin autorización o ejecutando acciones inesperadas.

Modificaciones en WebDriver BiDi

Según distintos informes, Google está trabajando en ajustes para WebDriver BiDi, el protocolo que facilita la automatización y pruebas en los navegadores. El objetivo es resguardar a los usuarios de posibles abusos, restringiendo el alcance que tienen los agentes autónomos al navegar en internet. En la actualidad, WebDriver BiDi establece una relación de confianza completa entre el navegador y el cliente, lo cual ha sido identificado como una vulnerabilidad ante los agentes de IA.

La propuesta contempla el desarrollo de extensiones para WebDriver BiDi, que establecerán un nuevo tipo de sesión restringida para los agentes. De este modo, cualquier IA que intente acceder al navegador comenzará sin permisos adicionales y deberá solicitar autorización para acceder a recursos concretos y realizar ciertas acciones.

Estrategia de permisos mediante listas de control de acceso

Google planea implementar un sistema de permisos que se basa en una lista de control de acceso (ACL) con la finalidad de mejorar la seguridad. Esto definirá qué páginas web pueden visitar los agentes, qué comandos están autorizados a ejecutar y qué eventos podrán recibir. Los permisos se podrán aplicar tanto de manera global como en pestañas específicas con sesiones activas de agentes de IA.

Además, esta funcionalidad ofrecerá a los usuarios un mayor control. Por ejemplo, si un usuario necesita que un agente tenga acceso a una tienda en línea, podrá limitar su capacidad para navegar por páginas de pago externas. Los usuarios podrán pausar al agente, revocar permisos o finalizar la sesión en cualquier momento, lo que aumentará la transparencia sobre las acciones realizadas por la IA.

A pesar de sus ventajas, la propuesta presenta ciertos desafíos. Un punto crítico es la incapacidad actual para diferenciar automáticamente entre botones seguros y aquellos que pueden borrar información valiosa, lo que exige que los desarrolladores sigan trabajando en soluciones que garanticen una operación fiable y segura.

En la actualidad, esta iniciativa se encuentra en una fase muy inicial de desarrollo y no se ha establecido una fecha concreta para su implementación en el navegador Chrome. Esta acción subraya el compromiso de Google para mitigar los riesgos derivados de la creciente presencia de agentes de inteligencia artificial en la navegación cotidiana.

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