GOG busca recuperar un clásico de videojuegos con estrategias cuestionables

El programa de conservación de GOG ha adquirido notoriedad por su dedicación a rescatar videojuegos que han sido olvidados, enfocándose en la preservación de clásicos que no están disponibles para el público. Uno de los videojuegos que genera mayor interés en esta búsqueda es Dune 2: Battle of Arrakis, un título que marcó un hito en el género de estrategia en tiempo real. Marcin Paczynski, quien es director senior de desarrollo de negocio y alianzas en GOG, ha hablado sobre las dificultades que implica obtener los derechos necesarios para que este juego vuelva a estar en la memoria colectiva.

Las dificultades en la conservación de videojuegos

La historia de Dune 2, que fue lanzado inicialmente por Virgin Interactive y desarrollado por Westwood Studios, se ha convertido en un caso ejemplar de la complicada red de licencias en la industria de los videojuegos. Tras la compra de ambas empresas por parte de Electronic Arts en 1998, la situación de los derechos se ha transformado en un laberinto legal. Paczynski menciona que, a pesar de que EA posee el código y los activos del juego, la propiedad intelectual (IP) no les pertenece, lo que complica aún más el posible regreso de Dune 2 al mercado. La IP está vinculada a varias entidades: Universal Pictures, que produjo la película en la que se basa el videojuego, también retiene una parte de los derechos. Por otro lado, la Fundación Herbert posee los derechos generales sobre la IP, mientras que Legendary Pictures ahora administra los derechos relativos a las nuevas adaptaciones de Dune. Este entramado de derechos hace que las posibilidades de que el juego regrese sean sumamente escasas.

Un desafío complicado y valioso

Paczynski comparte su nostalgia por Dune 2, que ha sido uno de sus videojuegos más deseados para restaurar. Resalta que la situación actual no solo representa un obstáculo para GOG, sino que también refleja el estado vulnerable de muchas obras de arte digital en la actualidad. Según el director, muchos títulos enfrentan la complejidad de tener derechos distribuidos entre partes que no tienen interés en contribuir a su conservación. Pese a la demanda potencial que Dune 2 podría generar, estimada entre 50,000 y 100,000 unidades con precios de entre 5.99 y 9.99 dólares, Paczynski considera que estas cifras no justificarían el esfuerzo convencional ligado a la recuperación de activos que implica negociaciones y litigios complejos. La historia de Dune 2 subraya los retos que enfrenta la preservación de videojuegos y enfatiza la necesidad de abordar de manera más eficaz las cuestiones de derechos de autor en un sector donde la nostalgia y el valor histórico deben lidiar con realidades legales difíciles. A pesar de las adversidades, el GOG Preservation Program sigue trabajando arduamente para revivir juegos clásicos que, de otro modo, quedarían atrapados en un limbo de licencias, garantizando que las nuevas generaciones tengan acceso a estas valiosas experiencias en la historia de los videojuegos.