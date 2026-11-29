El debate sobre la optimización de la jornada laboral ocupa un lugar destacado en Noruega. A pesar de que la duración general de la jornada ordinaria es de 40 horas semanales, numerosas empresas han acordado trabajar 37,5 horas. Recientemente, se ha intensificado la conversación sobre la posible reducción de la semana laboral, enfocándose en un modelo que preserva el salario mientras se disminuyen las horas laboradas.

Un modelo innovador en la jornada laboral

Con el objetivo de alinear las condiciones laborales a las expectativas de la nueva generación de trabajadores, Noruega ha adoptado el principio 100-80-100. Esta estrategia permite a los empleados recibir el 100 % de su salario a cambio de trabajar solo el 80 % del tiempo, garantizando la productividad. Las organizaciones tienen la libertad de ajustar los horarios de acuerdo a sus necesidades operativas, de modo que no es obligatorio liberar el viernes como uno de los días de descanso.

Esta propuesta forma parte de un experimento colaborativo con compañías suecas, respaldado por entidades como The Rework y 4 Day Week Global. Un informe del programa piloto indica que la gran mayoría de las pruebas se llevaron a cabo desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, revelando que una porción significativa de los encuestados de la generación Z apoya la instauración de una semana laboral de cuatro días.

Salud mental y flexibilidad laboral

El estudio indica un creciente deseo de flexibilidad por parte de las nuevas generaciones. De acuerdo con una encuesta de HR Norge, un 76 % de los empleadores confirmaron que los jóvenes profesionales demandan ajustes que se adapten a sus condiciones laborales. Esta búsqueda de flexibilidad también se relaciona con una creciente preocupación por la salud mental de los trabajadores. En el segundo trimestre de 2026, el servicio público noruego Nav reportó más de 2,2 millones de jornadas perdidas a causa de problemas de salud mental, representando el 28 % de los días de baja médica.

Este cambio en la cultura laboral tiene como finalidad no solo aumentar la satisfacción de los empleados, sino también abordar de manera adecuada las cuestiones de salud mental, que han cobrado relevancia en el ámbito laboral actual. Manteniendo inalterada la producción, la adopción de una semana laboral más corta podría ser la solución que tanto empresas como trabajadores en Noruega están buscando.

La introducción de este nuevo modelo laboral resalta un cambio de enfoque hacia un equilibrio entre la vida personal y profesional, y tiene un impacto significativo en la concepción del trabajo futuro, posicionando a Noruega como un referente en la creación de un ambiente laboral más sostenible y saludable.