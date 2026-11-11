Galaxy Watch incorporará medición de grasa abdominal

Samsung continúa su avance en el campo de la salud y bienestar con el desarrollo de una nueva característica para sus dispositivos de la serie Galaxy Watch, que busca medir la grasa abdominal. Este indicador es crucial para la salud, dado que una acumulación excesiva de grasa en esta área está vinculada a un aumento del riesgo de distintas enfermedades. La empresa ha registrado una patente con el título “Método y sistema para la estimación de la grasa abdominal”, la cual detalla un sistema innovador que tiene la capacidad de estimar la grasa acumulada en el abdomen sin la necesidad de recurrir a tecnología médica avanzada.

Tecnología UWB y sus aplicaciones en salud

El enfoque propuesto por Samsung se basa en la tecnología de banda ultraancha (UWB) que incorpora funciones de radar. Este sistema emite señales que son capaces de atravesar los tejidos del abdomen, lo que permite un análisis profundo a través de los reflejos que se generan en el proceso. Uno de los tipos de grasa que se mediría es la grasa visceral, que se localiza alrededor de los órganos internos y cuya acumulación se ha asociado a un riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Esta relación entre la grasa visceral y diversas condiciones de salud resalta la importancia de contar con métodos accesibles para su evaluación.

A través de esta tecnología, se espera que los usuarios de Galaxy Watch puedan obtener una estimación precisa de su composición corporal. No se pretende que esta herramienta sustituya los estudios médicos tradicionales, pero sí que ofrezca una opción de monitoreo continuo y accesible para aquellas personas interesadas en su salud. Los procedimientos clínicos como las resonancias magnéticas pueden ser costosos y poco prácticos para la evaluación regular, lo que hace que una función como esta se vuelva especialmente atractiva.

Combinar datos para un análisis más integral

Otro aspecto interesante que se menciona en la patente es la intención de Samsung de fusionar los datos obtenidos de la medición de la grasa abdominal con la información recogida mediante sensores de impedancia bioeléctrica (BIA). Esta tecnología se ha implementado ya en modelos anteriores del Galaxy Watch y permite evaluar diferentes parámetros corporales. Con la integración de información adicional sobre el usuario, como edad, sexo, altura y peso, el algoritmo del dispositivo podrá ofrecer estimaciones más detalladas y precisas sobre la grasa total del usuario, separando la grasa subcutánea de la visceral.

A pesar de que la patente no menciona directamente al Galaxy Watch como el dispositivo que implementará esta tecnología, sus características hacen que sea el candidato ideal. Samsung ha estado a la vanguardia en el análisis de composición corporal, proporcionando a los usuarios acceso a métricas importantes, como el porcentaje de grasa corporal y la masa muscular. Esto ha posicionado a la marca como un líder en el sector de los wearables enfocados en salud.

Sin embargo, es importante recordar que al ser una patente, no se puede garantizar que esta tecnología se materialice en futuros modelos del Galaxy Watch. La implementación de un sistema de radar UWB será necesaria, y eso requerirá pruebas exhaustivas para asegurarse de su viabilidad antes de que pueda ser lanzado al mercado.

La capacidad de medir de manera regular la grasa abdominal transformaría radicalmente la forma en que las personas gestionan su salud y bienestar. En un mundo donde la prevención es clave y la salud se ha convertido en una prioridad, ofrecer un análisis accesible y fácil de usar podría equipar a los usuarios con herramientas valiosas para manejar su bienestar de manera proactiva.