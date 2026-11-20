Marc Bernal, un joven de 19 años y centrocampista del FC Barcelona, ha realizado una increíble hazaña: proporcionar a sus padres la posibilidad de dejar de trabajar. En una entrevista reciente en ‘El Partidazo de COPE’, expresó su alegría por poder brindar esta estabilidad económica a su familia, subrayando que “retirar a tus padres” es uno de los mayores logros que ha obtenido gracias al fútbol.

Transformación en la vida familiar

Los padres de Bernal, quienes dedicaron años de sus vidas al trabajo, han experimentado un cambio significativo. La madre, de 50 años, trabajaba en el área de informática, mientras que el padre, de 57 años, estuvo empleado en una institución bancaria. La vida de la familia comenzó a cambiar tras la firma de un importante contrato que Bernal consiguió mientras se recuperaba de una lesión en septiembre de 2024. Él explicó que sus padres empezaron a reconsiderar su situación profesional y, en consecuencia, optaron por abandonar sus trabajos.

Este contrato, obtenido en un momento crítico, no solo representó un nuevo capítulo en la vida de Bernal, sino que también ofreció a su familia la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso y explorar otras actividades.

Superando adversidades tras la lesión

Además de los retos que implica ser profesional del fútbol, Bernal también ha tenido que lidiar con la recuperación de una grave lesión. En agosto de 2024, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, junto con una lesión en el menisco externo, como se detalla en el parte médico del club. En la actualidad, está trabajando intensamente para recuperar su mejor forma y continuar siendo una pieza fundamental en el primer equipo del Barça.

A pesar de su éxito, Marc Bernal se mantiene arraigado a sus orígenes. Reside con su madre y su hermano, y frecuentemente regresa a su pueblo para relajarse. Este entorno familiar es crucial para él, ya que le permite estar en contacto con sus amigos, su padre y otros miembros de su familia, lo que considera esencial para no perder de vista sus raíces mientras avanza en su carrera.

Bernal también es parte de la selección española sub-21 y está incluido en la convocatoria de noviembre de 2026. Con solo 19 años, ha consolidado una trayectoria que ha influido positivamente en la vida de su familia, lo cual él ve como uno de los aspectos más relevantes que el fútbol le ha otorgado.