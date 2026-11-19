En el mundo de la tecnología, la compañía de inteligencia artificial Anthropic ha logrado un ascenso rápido, alcanzando más de un billón de dólares en menos de cinco años. Fundada en 2021 por siete ex-empleados de OpenAI, está a punto de llevar a cabo su oferta pública inicial (IPO), estableciendo un rango de precios de entre 70 y 78 dólares por acción. Si las acciones se colocan al precio máximo, la participación de cada fundador podría superar los 18.500 millones de dólares.

Fundadores de Anthropic

La creación de Anthropic es obra de Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Chris Olah y Sam McCandlish, quienes tienen edades comprendidas entre los 30 y 42 años. Todos ellos han jugado un papel clave en el crecimiento y éxito de la empresa.

Dario y Daniela Amodei: El liderazgo fraternal

Dario Amodei, con 43 años y actual CEO de Anthropic, dejó OpenAI al considerar que algunos miembros priorizaban las ganancias sobre la seguridad en el desarrollo de inteligencia artificial. Su hermana, Daniela Amodei, de 39 años, también dejó OpenAI para unirse a la compañía, donde ejerce como presidenta, supervisando el equipo ejecutivo y áreas fundamentales como la investigación y desarrollo de productos.

El equipo de Anthropic: Pioneros en el ámbito tecnológico

Tom Brown, de 39 años, quien ocupó el cargo de director de ingeniería en OpenAI, se desempeña actualmente como director de informática en Anthropic. Jack Clark, de 37 años y originario del Reino Unido, lidera los esfuerzos de beneficio público y dirige el Instituto Anthropic, que se dedica a investigar inteligencia artificial. Jared Kaplan, director científico de la empresa y profesor en la Universidad Johns Hopkins, ha realizado investigaciones significativas sobre las leyes de escala que rigen los modelos de IA.

Chris Olah, de 34 años, enfoca su labor en la interpretabilidad de los modelos de IA y la ética relacionada con la inteligencia artificial. Por su parte, Sam McCandlish, el más joven del grupo con 36 años, actúa como arquitecto jefe y colabora en la implementación de políticas para minimizar los riesgos que la IA puede conllevar.

Proyecciones a futuro

Con la IPO de Anthropic en el horizonte, las implicaciones financieras para sus fundadores y para la empresa en su conjunto serán significativas. Los precios elevados de las acciones son reflejo de la creciente inversión y confianza en el sector de la inteligencia artificial. Este evento representa un nuevo capítulo en la historia de Anthropic y tiene el potencial de influir en su futuro y en el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la IA.

La salida a bolsa de Anthropic no solo ofrece una oportunidad financiera para sus fundadores, sino que también plantea importantes preguntas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la responsabilidad en su desarrollo. Con un panorama en constante cambio, la atención se centrará en cómo la empresa manejará su expansión y enfrentará los desafíos éticos asociados a los avances tecnológicos.