El enfrentamiento con el General Radahn, conocido como el Azote de las Estrellas, en el videojuego Elden Ring ha generado controversias entre los jugadores. Desde su lanzamiento, muchos han expresado que esta batalla presenta serias desventajas, argumentando que las hitboxes (límites detectables de objetos en un videojuego) están mal calibradas y que el daño infligido a los personajes es excesivo.

Parche 1.03 y ajustes de daño

Ante las quejas de la comunidad, el desarrollador FromSoftware lanzó el parche 1.03, que modificó el daño causado por Radahn. Sin embargo, más adelante se publicó otro parche que, de manera accidental, revertía esa modificación, lo que intensificó las críticas. Los jugadores consideraban que la dificultad de la pelea continuaba siendo extrema y no equitativa. Un momento particularmente controvertido en este enfrentamiento es cuando Radahn se eleva en el aire y cae al suelo como si fuera un meteorito, un ataque que muchos consideran frustrante y complicado de esquivar.

Mecánica del ataque de Radahn

Un aspecto que ha llamado la atención de los entusiastas del juego es la precisión con la que Radahn parece seguir al jugador. Creadores de contenido han explicado que esto se debe a una mecánica en la que el caballo del general, llamado Leonard, actúa como un sistema de guía. Al ascender, Radahn deja a su caballo en el suelo, lo que le permite orientar su caída hacia la posición del jugador. Algunos jugadores han calificado esto como una “trampa”, aunque otros han afirmado que evitar este ataque es relativamente sencillo, ya que se puede esquivar moviéndose lateralmente en el momento adecuado o utilizando habilidades específicas de evasión.

Los jugadores más habilidosos, entre ellos speedrunners y aquellos que intentan completar el juego sin recibir daños, han desarrollado tácticas para sacar provecho de este ataque. Algunos, por ejemplo, se colocan en el borde del mapa a la espera de la caída de Radahn, lo que en ocasiones lleva a la muerte de su personaje al estar fuera del área de combate. Esta mecánica ha suscitado tanto frustración como admiración, generando diálogos interesantes en la comunidad de videojuegos en torno a Elden Ring.

A pesar de las críticas, muchos jugadores aprecian la complejidad y singularidad del título. Sin embargo, la situación con Radahn ha marcado a la comunidad, dejando en el aire la duda sobre cómo FromSoftware responderá a las inquietudes en futuras actualizaciones y si seguirá prestando atención a las opiniones de su base de fanáticos.