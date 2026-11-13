Frentes fríos en México traerán lluvias y bajas temperaturas

Este fin de semana, México enfrentará un cambio climático importante, impulsado por el movimiento del frente frío 5. Este fenómeno meteorológico impactará diversas regiones a lo largo del país, trayendo consigo lluvias muy fuertes en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, aunque las precipitaciones en Campeche, Yucatán y Quintana Roo serán de menor intensidad, también se espera que estas regiones sientan los efectos del frente frío.

Efectos del frente frío en el clima

El periodo que va del 14 al 16 de noviembre será especialmente significativo, ya que se espera que el frente frío 5 permanezca sobre el golfo de México y el noreste de México. Según el Pronóstico Extendido a 96 Horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este frente frío interactuará con un canal de baja presión, lo que resultará en chubascos y lluvias puntuales en las áreas mencionadas. La combinación de estos fenómenos meteorológicos generará un escenario propenso a precipitaciones significativas, lo que puede acentuar riesgos como inundaciones y deslaves en las regiones más vulnerables.

La llegada de la masa de aire frío asociada al frente generará un descenso gradual de temperatura en varias zonas del país, especialmente en el norte, noreste, oriente y centro de México. Este descenso de temperaturas será más pronunciado en el sureste y la península de Yucatán, donde se prevé un incremento notable en la actividad de lluvias y altas probabilidades de chubascos intensos. Las condiciones climáticas adversas no solo afectarán a las actividades cotidianas del público en general, sino que también pueden impactar el sector agrícola, ya que el exceso de agua puede influir negativamente en cultivos y afectar la producción alimentaria.

Proyecciones climáticas para el inicio de semana

A partir del lunes, se anticipa que una nueva masa de aire frío candente reforzará el frente frío 5, lo que generará fuertes lluvias en el Valle de México y en la península de Yucatán. En este contexto, las mismas entidades que experimentan lluvias intensas también se verán afectadas por lluvias puntuales muy fuertes. Además, habrá vientos del norte con rachas de hasta 60 km/h que impactarán las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el istmo y el golfo de Tehuantepec. Estas condiciones climáticas pueden originar marejadas que representen un riesgo para la navegación y las actividades económicas en zonas costeras.

Por otro lado, existe la posibilidad de neve o aguanieve en las áreas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían llegar a descender hasta -5 grados centígrados. Este fenómeno marcará un cambio drástico con respecto a las temperaturas promedio que se han experimentado y puede llevar a un aumento en la demanda de servicios de emergencia por casos relacionados con el frío intenso, lo que inquieta a la infraestructura de salud pública.

De esta manera, el fin de semana y los primeros días de la semana que le siguen se caracterizarán por lluvias y un notable descenso de temperatura en diversas regiones de México. Ante esta situación, es fundamental que la población se prepare y tome las precauciones necesarias para enfrentar las lluvias y el frío, especialmente en aquellos estados donde los efectos del frente frío y la masa de aire frío son más acusados.

En resumen, el movimiento del frente frío 5 y su interacción con otros sistemas meteorológicos nos recuerda la complejidad del clima en México y la importancia de estar informados. Con la llegada de lluvias y temperaturas bajas, los ciudadanos deben tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN para enfrentar este cambio en las condiciones climáticas.