Investigadores de la Universidad de Birmingham llevaron a cabo un estudio que demuestra que el uso de aceite para freír alimentos puede ocasionar una emisión de compuestos orgánicos volátiles de entre 10 a 100 veces superior en comparación con la cocción en freidoras de aire. Esta investigación fue publicada en la revista científica ACS ES&T Air y se centra en los gases expulsados al aire durante la cocción de diversos alimentos utilizando una freidora de aire comercial de 4,7 litros, comúnmente utilizada en los hogares.

Hallazgos Sorprendentes sobre Alimentación Específica

Entre los resultados más notables, los aros de cebolla congelados y el beicon, en sus versiones ahumadas y no ahumadas, mostrarón altos niveles de emisiones. El beicon, por ejemplo, libera más gases debido a la grasa que se derrite al calentar, mientras que en el caso de los aros de cebolla, se cree que el aceite residual de frituras previas contribuye a los altos niveles de compuestos orgánicos volátiles observados.

Comparativa entre Freidoras

La investigación también abarcó una comparación entre una freidora que había sido utilizada más de 70 veces y un modelo nuevo. Se evidenció que las emisiones de compuestos volátiles aumentaban en un 23 %, y las partículas ultrafinas se duplicaron en el aparato más utilizado. Este aumento se vincula con la acumulación de residuos de alimentos y grasa en los rincones difíciles de limpiar del equipo.

Ruijie Tang, quien fue el primer autor del estudio, señaló que incluso los alimentos naturalmente grasos, al cocinarse en una freidora de aire, generan solo una fracción de las emisiones que se producen durante la fritura convencional. Esta información resulta relevante, ya que el análisis incluyó no solo carnes magras, como la pechuga de pollo, sino también alimentos que liberan una cantidad considerable de grasa.

El profesor Christian Pfrang, supervisor de la investigación, enfatizó la importancia de cuidar la calidad del aire en entornos cerrados. Aunque el estudio no afirma que las freidoras de aire sean totalmente libres de emisiones contaminantes, las diferencias con respecto a la fritura tradicional son significativas. Sugirió además que se debe limpiar el aparato después de cada uso, prestando atención a las zonas que pueden retener residuos acumulados.

Estos hallazgos abren la puerta a un debate acerca de las repercusiones en la salud relacionadas con la cocción de alimentos y la calidad del aire en los hogares, resaltando la importancia de prácticas adecuadas de limpieza y el uso consciente de distintos métodos de preparación de alimentos.