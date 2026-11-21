Un descubrimiento reciente en China ha desafiado la visión tradicional sobre los anfibios. Se ha identificado un fósil de 237 millones de años, llamado Gerrothorax maritimus, como el primer anfibio totalmente marino conocido. Este hallazgo, que se expone en un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution por investigadores de la Universidad de California en Davis (UC Davis), abre nuevas vías para entender la evolución de los vertebrados marinos.

Adaptaciones marinas de un anfibio

Históricamente, se creía que los anfibios eran exclusivamente animales de agua dulce, debido a la permeabilidad de su piel, que los hace propensos a deshidratarse en ambientes salinos. Sin embargo, Gerrothorax maritimus, que alcanza aproximadamente 74 centímetros de longitud, presenta características que lo diferencian de esta noción. Su forma aplanada y su armadura dérmica compuesta por placas óseas sugieren que estaba adaptado a un hábitat bentónico, o sea, que viviría próximo al fondo marino, crucial para sobrevivir en el entorno oceánico.

Pruebas de su hábitat marino

Existen evidencias significativas que apoyan la idea de que este anfibio habitaba un ambiente marino. La primera de ellas es el hallazgo de dos esqueletos casi completos en Guizhou, provincia de China, descubiertos en un sedimento considerado marino. Además, estos fósiles se encontraron a más de 30 kilómetros de la costa más cercana, lo que resulta inusual para un animal que habría pertenecido a un hábitat de agua dulce. Por último, la composición química del esqueleto muestra una firma de estroncio acorde con un origen marino. Esta coincidencia refuerza la interpretación de que Gerrothorax maritimus pasaba su vida en el océano.

Adaptaciones fisiológicas y técnicas de caza

La estructura de Gerrothorax no solo revela su hábitat, sino que también sugiere posibles métodos de caza. Su forma aplanada indica que podía mantenerse semioculto en el fondo, esperando a que las presas se aproximaran. Se sugiere que este anfibio podría haber empleado una técnica de captura por succión, similar a la de algunos vertebrados acuáticos actuales, aunque no se ha confirmado directamente. En cuanto a la función de su armadura dérmica, se debate si su propósito era protegerse de depredadores o si estas placas podrían haber ayudado en la regulación del intercambio de sales con el medio acuático, un reto fisiológico importante para cualquier vertebrado en un entorno marino.

Reflexiones sobre la adaptación de los vertebrados

Este hallazgo trasciende la mera identificación de un fósil; plantea preguntas significativas sobre cómo los vertebrados conquistaron el océano. A diferencia de otros linajes que optaron por adaptaciones concretas, como la evolución de aletas o formas hidrodinámicas, Gerrothorax maritimus sugiere que pueden existir variadas estrategias adaptativas para habitar en el mar. Este descubrimiento subraya la diversidad de caminos evolutivos que pueden tomarse frente a los mismos desafíos.

A medida que se continúen investigando los restos fósiles y su contexto, la narrativa de Gerrothorax maritimus podría ser solo el comienzo de otras adaptaciones posibles de anfibios y otros vertebrados en océanos antiguos. Si este anfibio logró prosperar en el mar hace 237 millones de años, los investigadores esperan descubrir aún más formas de vida marina en el registro fósil.