En Jalance, un municipio de Valencia, el arribo de las energías renovables ha originado un conflicto notorio relacionado con la tala de un encinar plantado hace más de 20 años. Este ecosistema fue desarrollado con fondos de la Unión Europea desde 2000, con el objetivo de rehabilitar tierras agrícolas, pero ha sido objeto de tala para la construcción de la planta fotovoltaica Jalance I. La intervención ha arrasado más de 30 hectáreas de encinar, provocando inquietud entre ecologistas acerca de la inconsistencia entre la lucha contra el cambio climático y la protección de sumideros de carbono existentes.

Consecuencias para la Fauna y Flora Local

La Asociación Naturalista de Ayora y La Valle ha denunciado ante la Guardia Civil la tala de árboles que se llevó a cabo en plena época de cría y nidificación de aves. Esta acción ha sido considerada incoherente, ya que se ha comprometido un hábitat crucial en favor de la creación de un “mar de placas fotovoltaicas”. Las encinas eliminadas, de la especie Quercus ilex, no solo eran vitales para la biodiversidad local, sino que también mantenían la estabilidad del suelo y la retención de agua, aspectos esenciales para evitar la desertificación.

Desarrollo del Proyecto Solar

El proyecto de la planta solar, impulsado por Promonrg Solar Fotovoltaica 1 SL, tiene como objetivo conectar 16 megavatios de potencia a la red eléctrica. La autorización del proyecto enfrentó complicaciones administrativas, empezando con un dictamen emitido por la Dirección General de Medio Natural en noviembre de 2023, que solicitaba la exclusión de varias parcelas debido a la pérdida de arbolado consolidado. No obstante, tras recibir alegaciones de la promotora, la Generalitat modificó su decisión y autorizó la ocupación del terreno en mayo de 2025, a pesar de los riesgos para el entorno natural que había señalado.

El debate se ha intensificado por las discrepancias en las cifras sobre el impacto real de la instalación. Mientras que los ecologistas afirman que más de 30 hectáreas de encinar fueron afectadas, la resolución oficial determina la ocupación total en 28,81 hectáreas, y la empresa promotora sostiene que menos de dos hectáreas pertenecen a encinas situadas dentro del área del proyecto. Esta situación pone de relieve las tensiones que existen entre el desarrollo de energías limpias y la conservación de los ecosistemas, un dilema frecuente en muchas zonas rurales.

El caso de Jalance ilustra una preocupación más amplia en el contexto de las energías renovables, donde la urgente necesidad de alcanzar objetivos de reducción de emisiones de carbono puede comprometer el equilibrio ecológico local. Este episodio invita a reflexionar sobre cómo implementar las iniciativas climáticas sin poner en riesgo recursos naturales en funcionamiento que juegan un papel esencial en la conservación del medio ambiente.