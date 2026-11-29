Un avance considerable en la comprensión del icónico Faro de Alejandría, reconocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo, ha sido logrado gracias a un equipo de arqueólogos e ingenieros. La iniciativa, dirigida por Isabelle Hairy del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), ha resultado en una reconstrucción digital detallada de esta célebre estructura, que se ubicó a orillas del Mediterráneo durante el siglo III a.C. bajo el reinado de los Ptolomeos.

Investigaciones submarinas

Desde 1995, se han llevado a cabo investigaciones en un yacimiento submarino que se extiende por aproximadamente dos hectáreas frente a las costas de Alejandría. Hasta el momento, se han catalogado 4.896 bloques de piedra y cerca de 3.000 fragmentos metálicos relacionados con la edificación del faro, la mayoría de los cuales se encuentran a profundidades que varían entre cuatro y nueve metros. Un hallazgo notable tuvo lugar en junio de 2025, cuando se recuperaron piezas que pesaban entre 64 y 73 toneladas métricas, junto a grandes losas que alcanzan hasta 36 toneladas, algunas provenientes de las pirámides del antiguo Egipto que fueron reutilizadas en su construcción.

Entre los elementos recuperados, los investigadores hallaron fragmentos de un pilono, una entrada monumental típica de la arquitectura egipcia, que se había construido utilizando técnicas griegas. Este hallazgo subraya la mezcla de tradiciones constructivas presentes en Alejandría durante el periodo ptolemaico.

Características internas y arquitectónicas

La reconstrucción del faro demostró que no se trataba simplemente de una torre de piedra, sino que poseía un interior complejo con 67 habitaciones distribuidas en nueve niveles. Para documentar las características del faro en su máximo esplendor, los investigadores emplearon diversos artefactos históricos, incluidas monedas y mosaicos, así como descripciones de autores árabes medievales.

Un recorrido virtual a tamaño real del faro revela su magnífico diseño. La entrada se accedía por una calzada ascendente sostenida por 16 arcos, culminando en una entrada de 13 metros de altura. La distribución de los espacios incluía una amplia rampa destinada a facilitar el paso de jinetes, lo que refleja el meticuloso diseño de los arquitectos de la época, quienes idearon un espacio que algunos contemporáneos consideraron un laberinto.

Resiliencia ante terremotos

La investigación ha permitido descubrir elementos que detallan cómo una construcción de tal altura mantuvo su estabilidad frente a los temblores de tierra. Los ingenieros identificaron una serie de arcadas superpuestas y grandes espacios abovedados que proporcionaban estabilidad al faro. Este ingenioso sistema estructural no solo soportaba el peso monumental de la torre, sino que también ofrecía protección contra las vibraciones sísmicas comunes en esta región.

A pesar de que el faro no resistió los terremotos que finalmente llevaron a su destrucción en la Edad Media, su historia atestigua el progreso técnico y la ingeniería que definieron a la civilización helenística. La reconstrucción digital del faro no solo ofrece una nueva visión de su grandeza, sino que reafirma la relevancia de la ingeniería en la historia antigua.