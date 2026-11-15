Fallout 3 inspiró a un reconocido actor de Friends

Matthew Perry dejó una huella significativa en la industria de los videojuegos, especialmente ligada a la reconocida serie Fallout. Famoso por su interpretación de Chandler Bing en Friends, Perry era un apasionado de los videojuegos, destacando su afición por Fallout 3, un título que impactó tanto su trayectoria profesional como la propia franquicia.

Un Regalo que Transciende el Tiempo

En 2009, durante su aparición en The Ellen DeGeneres Show, Perry compartió que su dedicación al juego Fallout 3 fue tan intensa que sufrió una lesión en la mano, lo cual requirió atención médica. En esta memorable entrevista, decidió obsequiar una consola Xbox junto con una copia firmada del videojuego, evidenciando su amor por el entorno postapocalíptico del juego. “Jugué tanto que me lesioné la mano hasta el punto de que tuve que ir al especialista”, relató Perry, reflejando su entusiasmo por esta experiencia de juego.

Una Contribución a Fallout: New Vegas

Su pasión por Fallout no pasó desapercibida por Obsidian Entertainment, que en ese momento trabajaba en Fallout: New Vegas. La notoriedad que adquirió tras su participación en el programa lo llevó a ser convocado para dar voz a Benny, uno de los personajes más memorables del juego. Benny, inspirado en el gánster Benjamin “Bugsy” Siegel, es descrito por Perry como “un tipo muy ambicioso del tipo Rat Pack”. Los jugadores conocen a este personaje en las primeras etapas de la narrativa, y la contribución de Perry en New Vegas ha dejado una marca duradera, formando parte de un elenco que incluye a rostros reconocidos como Ron Perlman, quien narra el juego, y otros talentos como Danny Trejo y Felicia Day, además de voces famosas como Wayne Newton y Kris Kristofferson.

Celebridades y Fallout: Un Amor Compartido

La admiración por Fallout no es solo patrimonio de Matthew Perry. Otras celebridades, como Macaulay Culkin, Aaron Paul y Elijah Wood, también han expresado su cariño por la saga. Aaron Paul, conocido por su papel en la exitosa serie Breaking Bad, se unirá al elenco de la serie de Amazon inspirada en Fallout, lo que demuestra la perdurable influencia de esta saga en la cultura popular. A medida que Fallout continúa creciendo y evolucionando, la reciente remasterización de Fallout: New Vegas promete mantener vivo el legado de Matthew Perry y de otros artistas que han contribuido a la franquicia, recordados y celebrados por futuras generaciones de jugadores y aficionados.

La profunda conexión de Matthew Perry con Fallout subraya su amor por el videojuego y cómo estos pueden entrelazarse con la cultura pop, estableciendo conexiones inesperadas entre actores y sus personajes. Su historia sirve como un recordatorio del impacto que los videojuegos pueden ejercer, trascendiendo las pantallas y formando parte de narrativas que unen a los entusiastas de manera única.