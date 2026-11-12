Extinción del glaciar Schwarzmilzferner marca una era en Alpes

El glaciar Schwarzmilzferner, situado en los Alpes de Allgäu y considerado el último glaciar en la ladera tirolesa, está en proceso de extinción. Después del verano de 2026, ha sufrido una pérdida de más de cuatro metros en su grosor y aproximadamente la mitad de su volumen, lo que le ha costado su clasificación como glaciar. El glaciólogo Christoph Mayer, de la Academia Bávara de Ciencias, ha confirmado estos cambios tras 26 años de monitoreo del glaciar.

Desaparición de los glaciares en los Alpes

El flujo del Schwarzmilzferner ha cesado, un criterio fundamental para reconocer una masa de hielo como glaciar. Desde 2016, se han evidenciado pérdidas alarmantes, y desde 2022, las condiciones han empeorado, señalando un final inminente. Mayer anticipa que, si las tendencias actuales continúan, el glaciar podría desaparecer completamente después del próximo verano. La situación en los Alpes es preocupante; cada año, varios glaciares pequeños desaparecen, y se estima que todos los glaciares en los Alpes orientales podrían extinguirse entre 2060 y 2070. En Baviera, la situación no es mejor. Las mediciones del geógrafo Wilfried Hagg, junto con Mayer, revelan que los cuatro últimos glaciares alemanes han experimentado una pérdida de más de una cuarta parte de su superficie entre 2023 y 2025, lo que representa la eliminación de alrededor de un millón de metros cúbicos de hielo. Este informe fue oficialmente presentado el 19 de marzo de 2026 por la Academia Bávara y la Hochschule München.

Futuro incierto para otros glaciares

Las proyecciones para la extinción de otros glaciares también son preocupantes. Se espera que tanto el Blaueisgletscher como el Watzmanngletscher, ubicados en los Alpes de Berchtesgaden, pronto pierdan su estatus de glaciares. Asimismo, el Nördlicher Schneeferner en la Zugspitze podría desaparecer antes de que termine esta década. A pesar de que el Höllentalferner en esa misma región parece ser más resistente, los científicos creen que podría extinguirse en un máximo de diez años. Por otro lado, el Südlicher Schneeferner ya ha dejado de ser clasificado como glaciar, según un informe de 2022 de la Academia Bávara. La situación del Schwarzmilzferner ejemplifica el efecto del cambio climático en los glaciares y su minimización debido al aumento de las temperaturas. La tendencia mundial de deshielo supone una seria preocupación en el contexto del calentamiento global, impactando no solo en los ecosistemas locales, sino también en las comunidades que dependen del agua de estos reservorios de hielo. Lo que estamos presenciando actualmente resalta la urgencia de actuar frente al cambio climático y sus efectos sobre los glaciares, un recurso natural vital que está desapareciendo rápidamente.