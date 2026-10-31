Experimento Stanford genera controversia por nuevo reality de Netflix

Más de cinco décadas después de su realización, Netflix ha decidido recrear el célebre experimento de la prisión de Stanford en una serie de telerrealidad llamada “El experimento de la cárcel de Stanford: un nuevo enfoque”. En este programa, 30 voluntarios interpretan a prisioneros y guardias en una auténtica prisión, lo que genera un debate sobre las implicaciones éticas y científicas de los estudios de comportamiento humano.

Recreación de un estudio polémico

En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo condujo el experimento original en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, con el objetivo de examinar cómo la autoridad y el confinamiento influyen en el comportamiento humano. Para ello, reclutó a 24 jóvenes a quienes asignó roles de prisioneros y guardias. No obstante, el estudio fue interrumpido tras seis días debido a los efectos psicológicos adversos que muchos de los participantes padecieron.

Durante el experimento, se observaron actitudes abusivas entre algunos guardias, mientras que los prisioneros experimentaron gran angustia emocional. Aunque inicialmente se interpretaron los resultados como evidencia de que personas comunes pueden volverse crueles bajo la influencia del poder, el estudio ha sido criticado debido a su falta de ética y a la posible manipulación de Zimbardo sobre los participantes.

Reacciones a la serie de Netflix

Voces críticas han señalado que la producción de Netflix no refleja verdaderamente la esencia del estudio original. Medios como The Guardian y The New York Times han mencionado que el programa parece más un reality show que un experimento científico. A diferencia de 1971, los participantes en la serie pueden dejar el programa en cualquier momento, lo que contrasta con el ambiente coercitivo del experimento histórico, donde se les hizo creer que no podían retirarse.

La productora ejecutiva del show, Jane Lipsitz, sostuvo que se implementaron medidas de seguridad que no estaban presentes en el estudio original, como acceso a psicólogos. Sin embargo, estas justificaciones no mitigan las críticas sobre la manera en que se representa el sufrimiento humano ni la ética detrás del entretenimiento generado a partir de situaciones extremas.

Reflexiones sobre el legado del experimento

El legado del experimento de la prisión de Stanford continúa siendo debatido en los círculos académicos. Algunos expertos valoran su significado en la psicología y el estudio del comportamiento humano, mientras que otros, como Scott Plous, advierten sobre los problemas éticos de recrear situaciones de desasosiego en un formato de telerrealidad. Plous destaca que, aunque la serie de Netflix pretende mejorar el experimento original, realmente carece de rigor científico y no aporta un entendimiento significativo sobre la naturaleza humana.

El impacto cultural del experimento de 1971 sigue siendo un tema de conversación actual. A pesar de que Netflix busca abordar estas cuestiones, su serie también ha suscitado nuevas controversias acerca de la moralidad de transformar experiencias dolorosas en entretenimiento, enfatizando así la importancia de un enfoque ético en la investigación y la representación de la condición humana.