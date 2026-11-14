Europa impulsa solución tecnológica para reducir basura espacial

Investigadores europeos han estado trabajando en un conector universal debido a la creciente preocupación por la acumulación de basura espacial. Este innovador dispositivo, denominado Space USB, tiene como objetivo ofrecer una alternativa para reparar satélites en órbita, evitando así su descarte cuando estos se quedan sin combustible o sufren daños.

Detalles del Proyecto Space USB

Iniciado el 1 de enero de 2024 y con finalización prevista el 31 de diciembre de 2025, el proyecto Space USB es dirigido por Raphael Boissonnade de Thales Alenia Space Francia. Su meta es crear una interfaz común que permita la conexión de diversas tecnologías satelitales. Basado en el concepto de conexión USB de la tecnología terrestre, el diseño del conector es ligero, compacto y fácil de acoplar, además de requerir poca fuerza para su fijación.

Pruebas en Laboratorio y Resultados

Luego de dos años de desarrollo, el equipo logró fabricar un prototipo que ha sido testado en laboratorio. Este nuevo conector ha sido comparado con tres tipos de conectores robóticos europeos: HOTDOCK, SIROM e iSSI. Anteriormente, cada uno de estos sistemas solo operaba con su tecnología específica. La introducción de Space USB ha posibilitado la vinculación de módulos y equipos que antes eran incompatibles, ampliando las oportunidades de colaboración entre diversas plataformas en el espacio.

La implementación de este conector universal no solo mejorará las reparaciones y reutilizaciones de satélites, lo cual podría disminuir considerablemente la basura espacial, sino que también puede impulsar el desarrollo de robots de construcción en órbita. Este enfoque se alinea con los esfuerzos de instituciones como Caltech, que ya están investigando el uso de robots para llevar a cabo tareas en el espacio.

Estado Actual y Futuro del Space USB

En la actualidad, el prototipo de Space USB ha alcanzado la fase TRL 3, lo que indica que ha sido probado en condiciones de laboratorio, pero aún no en un entorno espacial donde factores como el vacío y la radiación juegan un papel relevante. A pesar de que se ha demostrado su capacidad para conectar diferentes tecnologías, enfrenta aún retos relacionados con su desempeño en las condiciones específicas del espacio. Además, el tamaño del prototipo actual es un poco mayor de lo previsto para la versión final.

A medida que el proyecto avance, la comunidad científica seguirá de cerca su desarrollo, dado que su potencial puede transformar la gestión de satélites y facilitar la creación de las infraestructuras necesarias para construir y mantener activos en el espacio. Space USB podría representar un paso clave hacia un enfoque más sostenible y eficiente en la exploración y utilización del espacio.