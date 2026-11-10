Estafa en habitaciones de Venecia provoca reembolsos de Booking

El hotel Antigo Trovatore en Venecia se vio envuelto en un caos en octubre debido a más de 3.500 reservas fraudulentas, resultado de un presunto ciberataque. Ubicado a pocos pasos de la famosa plaza de San Marcos, el hotel ofrecía tarifas extremadamente atractivas, lo que llevó a numerosos turistas a reservar sin darse cuenta de que estaban siendo víctimas de un engaño.

Reacciones y pormenores del incidente

Las reservas fraudulentas fueron realizadas entre las 10 de la noche del 6 de octubre y las 11 de la mañana del día siguiente. Familias como la de Floriana Bellitto recibieron confirmaciones por correo y algunas llegaron a pagar hasta 150 euros por dos noches en una habitación para tres personas, un precio irrisorio en comparación con las tarifas habituales de temporada alta, que suelen superar los cientos de euros.

Al llegar al hotel, muchos huéspedes se encontraron con la inesperada noticia de que sus reservas no eran válidas. En respuesta, Booking empezó a ofrecer reembolsos. En un principio, algunos usuarios solo recibieron ofertas de compensación de 30 euros. Sin embargo, Bellitto comentó que posteriormente le ofrecieron un reembolso de 261,94 euros, mientras que otros viajeros fueron reubicados en hoteles de áreas periféricas como Dolo, o aceptaron las primeras ofertas que se les hicieron.

Seguridad de datos y estado de la investigación

Como respuesta a la crisis, el director del hotel, Alberto De Toffoli, se dirigió a la Policía Postal italiana para denunciar el hecho delictivo. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer cómo se realizó el ataque y si existió un acceso no autorizado a información personal y bancaria de los afectados. Este aspecto aún está en revisión.

Booking ha informado que está trabajando activamente en la pesquisa relacionada con estas actividades ilícitas. Asimismo, decidió suspender la publicación del anuncio del hotel para evitar nuevas reservas fraudulentas y se ha comprometido a ayudar a los clientes perjudicados en su reubicación y asistencia.

Este incidente ha generado preocupación considerable entre los viajeros y ha colocado a Booking en el centro de un escándalo que podría perjudicar su imagen. Los criterios utilizados por la plataforma para definir los reembolsos son aún inciertos, lo que ha dejado a muchos involucrados en la incertidumbre sobre la resolución de sus situaciones.

Este suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de reservas en línea y la urgencia de que las plataformas fortalezcan sus medidas de seguridad para proteger a los consumidores, quienes ahora deben enfrentar el dilema de cómo elegir su alojamiento de manera segura. A medida que avanza la investigación, se anticipan más detalles que ayuden a comprender mejor cómo se produjo esta serie de fraudes y qué acciones se tomarán para prevenir futuros incidentes similares.