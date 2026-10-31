Estados Unidos refuerza a Ucrania con venta de misiles Patriot

La venta de 500 interceptores del sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania ha sido autorizada por Estados Unidos, con un acuerdo que asciende a 2.100 millones de dólares. Esta decisión fue comunicada por la Administración del presidente Donald Trump en un momento crucial para las defensas aéreas de Kiev, coincidiendo con una tregua humanitaria de seis días que permitió la evacuación de civiles de la ciudad ocupada de Oleshky.

Fortalecimiento de la defensa en Ucrania

El Departamento de Estado de EE. UU. señaló que esta operación contribuirá a que Ucrania mejore su capacidad defensiva frente a ataques aéreos, especialmente los provenientes de misiles balísticos rusos. Los fondos para esta compra serán aportados por Canadá, Alemania y Noruega, como parte de un programa estadounidense, asegurando que no se recurra al presupuesto de defensa de EE. UU.

La autorización se da tras denuncias de retrasos por parte de Ucrania en la entrega de armamento crucial, incluyendo misiles previamente adquiridos por otros países para fortalecer su defensa. Recientemente, el presidente Zelenski alertó sobre una posible escasez de armamento vital, al tiempo que señaló que el Pentágono había dejado de proporcionar información de inteligencia que era esencial para anticipar ataques rusos.

Tregua humanitaria y la situación en Oleshky

A pesar del prolongado conflicto, la tregua humanitaria en Oleshky ha ofrecido un respiro a los civiles de la localidad. El sábado se completó la evacuación de personas que habían padecido meses de escasez de alimentos y suministros, agradeciendo Zelenski a Estados Unidos y al Papa por su papel en este proceso. Se estima que alrededor de 1.700 personas habían permanecido en la ciudad antes de la evacuación.

Los evacuados, incluyendo ancianos y personas con movilidad limitada, realizaron un complejo recorrido que incluyó Crimea y Bielorrusia antes de alcanzar territorio ucraniano. Una vez en la región de Cherníhiv, fueron recibidos por funcionarios ucranianos, quienes les ofrecieron asistencia médica y alimentos.

Tensiones bélicas y desafíos en el Mar Negro

A pesar de la tregua en Oleshky, los combates continúan en otras áreas de Ucrania. Zelenski ha denunciado ataques rusos dirigidos a la infraestructura energética del país, mientras que el Ejército de Ucrania reporta operaciones militares dentro de territorio ruso, que incluyen ataques a instalaciones productoras de combustible para misiles.

En un ámbito relacionado, Zelenski llevó a cabo una visita a Turquía para abordar cuestiones de seguridad marítima en el Mar Negro, una región estratégicamente relevante que ha sufrido hostilidades recientes. Durante este encuentro, se discutieron las tensiones en el entorno naval y la necesidad de acuerdos para asegurar la navegación comercial.

Un panorama de guerra y colaboración

La reciente aprobación de la venta de interceptores Patriot representa un avance significativo para la defensa de Ucrania, aunque su efectividad está condicionada a la rápida entrega de los sistemas. La operación humanitaria en Oleshky demuestra que, incluso en el contexto bélico, pueden surgir oportunidades para la cooperación en situaciones críticas, aunque la búsqueda de una paz duradera continúe siendo un desafío distante.

El escenario actual resalta las dos realidades del conflicto: la imperiosa necesidad de fortalecer las defensas, y el esfuerzo humano por mitigar las devastadoras consecuencias que la guerra impone sobre la población civil.