Estados Unidos advierte sobre riesgos de ataques en Honduras

La Embajada de Estados Unidos en Honduras realizó una advertencia de seguridad para sus ciudadanos, aconsejando evitar Puerto Cortés durante el fin de semana debido a posibles amenazas de ataques contra infraestructura estratégica. Esta alerta se emite en el marco de una investigación que ha resultado en la captura de un sospechoso y el ofrecimiento de hasta 10 millones de dólares por información sobre Yulan Adonay Carías, conocido como ‘Porky’, un líder fugitivo de la Mara Salvatrucha.

Alerta de Seguridad en Puerto Cortés

La notificación de la Embajada estadounidense se basa en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Honduras sobre amenazas de ataques a puentes e instalaciones en el puerto. Puerto Cortés, localizado en el departamento de Cortés, es el principal puerto de Honduras y esencial para el comercio exterior del país. La Embajada instó a sus ciudadanos a mantenerse actualizados y a seguir las orientaciones de las autoridades hondureñas.

Junto con la alerta, las autoridades hondureñas anunciaron la detención de un individuo que supuestamente había difundido mensajes sobre sus planes de usar explosivos en Puerto Cortés. Aunque la Secretaría de Seguridad no reveló el nombre del detenido, indicaron que se están conduciendo investigaciones para evaluar su posible responsabilidad penal y si actuaba solo o con cómplices.

Respuesta Financiera de EE. UU. contra el Crimen Organizado

Paralelamente, Estados Unidos ofreció hasta 10 millones de dólares por información sobre Yulan Adonay Carías, conocido como ‘Porky’, un prominente miembro de la Mara Salvatrucha que figura entre los más buscados. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para desmantelar las redes criminales transnacionales que amenazan la seguridad en la región.

La demanda de una colaboración internacional más efectiva ha cobrado fuerza en este contexto, considerando que las estructuras criminales de Centroamérica representan un peligro por su capacidad para generar violencia y perturbar la seguridad pública. En respuesta a esta situación, el Parlamento hondureño aprobó disposiciones más estrictas contra las pandillas, incluida la posibilidad de cadena perpetua para sus líderes.

Cooperación y Vigilancia Constante

La Secretaría de Seguridad ha destacado la importancia de una cooperación internacional fortalecida y de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía para prevenir amenazas a la infraestructura crítica. Hasta el momento, no se ha registrado ningún ataque en la zona, sin embargo, la situación está siendo monitoreada de cerca debido a la relevancia de Puerto Cortés para la economía de Honduras.

La preocupación por el crimen organizado en Honduras refleja una amenaza creciente, no solo para la población, sino también para las estructuras fundamentales del país. Mientras continúan las investigaciones, la comunidad internacional observa atentamente cómo las autoridades hondureñas enfrentan estas amenazas.