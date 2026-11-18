Con el Black Friday a la vista, Nintendo ha comenzado una campaña destacada de descuentos en su eShop, accesible para los usuarios de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Esta iniciativa ya está activa y ofrece una extensa gama de juegos a precios más bajos, brindando a los aficionados la oportunidad perfecta para enriquecer su colección de videojuegos.

Ofertas destacadas en la eShop de Nintendo

Varios títulos populares son parte de esta temporada de descuentos. Aquí te presentamos algunos juegos que han experimentado una notable reducción en su precio:

Ball x Pit : Este roguelite, antes a 14,99 euros, ahora puede adquirirse por 7,49 euros. Su jugabilidad dinámica permite a los jugadores desafiar a enemigos utilizando bolas que rebotan.

: Este roguelite, antes a 14,99 euros, ahora puede adquirirse por 7,49 euros. Su jugabilidad dinámica permite a los jugadores desafiar a enemigos utilizando bolas que rebotan. Sonic x Shadow Generations : El icónico personaje regresa con un nuevo precio de 12,49 euros, que antes era de 49,99 euros. Este título combina niveles clásicos y una nueva aventura centrada en Shadow.

: El icónico personaje regresa con un nuevo precio de 12,49 euros, que antes era de 49,99 euros. Este título combina niveles clásicos y una nueva aventura centrada en Shadow. Monster Hunter Rise + Sunbreak : Los cazadores podrán adquirir este juego por 9,59 euros, una disminución del precio original de 59,99 euros. El juego incluye un sistema de combate ágil y diversas armas, además de la expansión Sunbreak.

: Los cazadores podrán adquirir este juego por 9,59 euros, una disminución del precio original de 59,99 euros. El juego incluye un sistema de combate ágil y diversas armas, además de la expansión Sunbreak. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged : Los aficionados a las carreras pueden disfrutar de este título por 5,99 euros, bajando de 39,99 euros. Presenta más de cien coches en miniatura y escenarios emocionantes.

: Los aficionados a las carreras pueden disfrutar de este título por 5,99 euros, bajando de 39,99 euros. Presenta más de cien coches en miniatura y escenarios emocionantes. Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition: Sumérgete en el mundo de Harry Potter por 6,99 euros, en lugar de 69,99 euros. Esta edición incluye artículos extra que enriquecen la experiencia de juego.

Clásicos y nuevas aventuras

Además de los títulos más recientes, algunos clásicos también han visto una reducción en sus precios. Estos son algunos ejemplos:

Baten Kaitos I & II HD Remaster : Este par de JRPGs se ofrece ahora a 14,99 euros, con gráficos renovados y un sistema de combate innovador basado en cartas.

: Este par de JRPGs se ofrece ahora a 14,99 euros, con gráficos renovados y un sistema de combate innovador basado en cartas. LEGO Horizon Adventures : La combinación del universo LEGO con Horizon está disponible por 9,99 euros, creando una aventura de acción divertida.

: La combinación del universo LEGO con Horizon está disponible por 9,99 euros, creando una aventura de acción divertida. Dragon Ball FighterZ : Este juego de lucha, que reúne a los personajes más emblemáticos de la serie, se encuentra a 9,59 euros.

: Este juego de lucha, que reúne a los personajes más emblemáticos de la serie, se encuentra a 9,59 euros. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition: Con una dirección artística inspirada en Studio Ghibli, este RPG se puede conseguir a 9,59 euros.

La variedad de descuentos disponibles antes de que comience el Black Friday ofrece a los jugadores una valiosa oportunidad para adquirir títulos de alta calidad a precios accesibles. Ya sea que busques experiencias novedosas o quieras recordar clásicos, la eShop de Nintendo se posiciona como una opción atractiva en estas fechas. Es esencial que los jugadores estén atentos a las ofertas, ya que estos precios especiales son temporales y están diseñados para atraer a los usuarios a explorar el diverso catálogo de videojuegos.