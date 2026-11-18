Los usuarios de Windows están experimentando un serio inconveniente relacionado con los controladores de NVIDIA, el cual podría estar acortando la vida útil de sus unidades de estado sólido (SSD). Se han recibido informes indicando que ciertas versiones de los controladores GeForce están realizando escrituras continuas en el disco duro, incluso cuando el equipo no está en uso. En situaciones específicas, el controlador puede escribir más de 500 MB de datos en cinco minutos.

Anomalías en los controladores NVIDIA

La comunidad en foros de NVIDIA y Dell ha reportado un comportamiento extraño asociado al archivo nvlog.nvlgstg. Este archivo, que forma parte de los componentes de registro y telemetría de NVIDIA, está siendo reescrito constantemente por el proceso NVDisplay.Container.exe, lo que provoca un uso excesivo del SSD. Un usuario destacó en los foros que, con el controlador GRD 621.14, se registraron 512 MB de datos en cinco minutos, en contraposición a la versión 621.01, donde este problema no se presentó.

El reportero señala que el registro binario dentro del directorio C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

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vlog.nvlgstg experimenta un aumento considerable en su tamaño debido a las reescrituras continuas, lo que incrementa la carga sobre el SSD a aproximadamente 3 GB por hora cuando el ordenador permanece inactivo. Este fenómeno está documentado por el contador SMART del SSD, que revela alarmas de escritura excesiva.

Impactos del problema y posibles remedios

Los efectos de la escritura continua no solo contribuyen al desgaste del SSD, sino que también tienen un impacto negativo en el rendimiento del equipo, generando tirones al jugar y durante la reproducción de vídeos. Algunos usuarios han observado que su cursor se comporta de manera errática cuando hay un aumento en la actividad de escritura.

Un informe previo en los foros mencionaba una situación similar con una versión anterior del controlador, el 566.36, que también provocó escrituras en nvlog.nvlgstg, aunque en menor medida, acumulando tan solo 15 MB tras ocho horas de uso.

Hasta ahora, NVIDIA no ha proporcionado una solución oficial para el controlador 621.14. Algunos usuarios han descubierto que parar el servicio NVIDIA Display Container LS, eliminar el archivo nvlog.nvlgstg y reiniciar el servicio puede mitigar las escrituras en el SSD. Sin embargo, la alternativa más eficaz es revertir a una versión anterior del controlador, como la 621.01.

Para llevar a cabo este retroceso, se aconseja realizar una instalación limpia mediante la herramienta Display Driver Uninstaller (DDU). Los usuarios deben descargar el controlador GeForce 621.01 desde el sitio web de NVIDIA y la última versión de DDU desde Guru3D. Luego de descomprimir ambos programas, es necesario reiniciar el PC en Modo Seguro para permitir el correcto funcionamiento de DDU, que eliminará el controlador problemático antes de reinstalar la versión anterior.

Este escenario resalta la posibilidad de que los propietarios de tarjetas gráficas NVIDIA enfrenten un desgaste acelerado en sus SSD, un aspecto crucial a considerar para preservar la salud del hardware a largo plazo.