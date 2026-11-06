Empresas tecnológicas buscan autosuficiencia energética ante la IA

A medida que la inteligencia artificial (IA) aumenta la demanda de energía, las empresas tecnológicas buscan alternativas autónomas para abastecerse eléctricamente. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que el consumo de energía en los centros de datos suba de 485 teravatios hora en 2025 a aproximadamente 950 teravatios hora en 2030, lo que representa casi un 100% de incremento en solo cinco años. Este notable crecimiento indica la creciente complejidad y capacidad de los sistemas de IA, los cuales requieren una alimentación energética constante y robusta.

Desafíos de la generación autónoma de energía

Con el incremento del consumo energético, algunas empresas tecnológicas están evaluando la posibilidad de implementar sus propias fuentes de energía en sus centros de datos. Esto no solo les brindaría mayor independencia de las compañías eléctricas, sino que también ayudaría a mitigar los problemas de capacidad de determinadas redes eléctricas, sobre todo en regiones donde la infraestructura no puede admitir nuevas conexiones. No obstante, expertos del Foro Económico Mundial subrayan que, a pesar de ser más autónomos, los centros de datos necesariamente dependerán de la red eléctrica general para enfrentar eventualidades o picos de demanda, así como en situaciones donde su propio sistema de generación no funcione como se espera.

Regulaciones y su repercusión en el sector

El reto principal reside en que, aunque algunas instalaciones generen una parte considerable de su energía, ello no elimina los costes vinculados al mantenimiento de la infraestructura eléctrica que las respalda. Cuando las grandes empresas compran menos electricidad a los proveedores, la carga de mantener esa infraestructura podría recaer sobre los consumidores residenciales y las pequeñas empresas. Esta situación llevó al regulador energético estadounidense a intervenir en diciembre de 2025, ordenando una revisión de las condiciones de conexión para instalaciones de gran tamaño junto a centrales eléctricas. Se incluyen medidas implementadas en Irlanda para garantizar que el crecimiento de los centros de datos no afecte su sistema eléctrico.

Las nuevas regulaciones requieren que, según el tamaño de las instalaciones, se disponga de capacidades de generación o almacenamiento cercanas y que se asegure la cobertura de al menos el 80% de la demanda anual con energía renovable nacional. Esta exigencia responde a la necesidad de equilibrar la generación energética con el consumo que las grandes corporaciones realizan de la red eléctrica, un aspecto crucial para avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente.

En conclusión, el rápido aumento del consumo de energía relacionado con la inteligencia artificial presenta importantes desafíos tanto para las empresas tecnológicas como para las infraestructuras eléctricas actuales. La búsqueda de soluciones sostenibles y una regulación adecuada del sector serán fundamentales para garantizar que el crecimiento de la IA no comprometa la estabilidad de las redes eléctricas en el futuro.