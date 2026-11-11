El regreso de un episodio olvidado de Guillermo del Toro en TV

El descubrimiento de un episodio perdido de La Hora Marcada ha generado un renovado interés en los inicios del reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro. Este capítulo, titulado Con todo para llevar, fue escrito y dirigido por Del Toro, y narra la inquietante vivencia de un joven en un restaurante de comida rápida, donde empieza a sospechar que la carne que consume podría no ser de origen animal.

Contenidos que marcan huella en el cine

En Con todo para llevar, la narrativa se mueve desde una situación cotidiana a una pesadilla, un tema recurrente en la filmografía de Del Toro. Este episodio destaca por su inclusión de criaturas extrañas y un horror latente en contextos comunes, elementos que han hecho marca en su carrera cinematográfica.

La serie La Hora Marcada comenzó su transmisión en 1988 y fue producida por Televisa. Cada episodio contaba con una historia independiente que abarcaba géneros como el terror, el suspenso, la fantasía y la ciencia ficción. Este espacio no solo fue un trampolín para Del Toro, sino también para otros talentosos cineastas como Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki.

El legado de La Hora Marcada

Antes de alcanzar la fama en Hollywood, Guillermo del Toro ya exploraba el miedo y la fantasía en la televisión mexicana a través de La Hora Marcada. Del Toro contribuyó al programa no solo como escritor y director, sino también participando en diversas áreas de producción, trabajando en episodios como Caminos de ayer e Invasión.

Un episodio que resalta de su trabajo es De ogros, donde no solo fue el escritor, sino que también interpretó a un ogro que se convierte en refugio para una niña abusada. Este relato refleja el imaginario visual que utilizaría más tarde en su célebre película El laberinto del fauno.

Una revelación que une generaciones

El retorno de Con todo para llevar brinda la oportunidad de redescubrir un periodo menos conocido de la trayectoria de Guillermo del Toro, repleta de creatividad y experimentación en el terror. Con la recuperación de estos episodios, se resalta la relevancia de programas como La Hora Marcada, que ofrecieron a múltiples cineastas la posibilidad de narrar historias innovadoras y desafiar las convenciones narrativas tradicionales.

Este descubrimiento no solo rinde homenaje al trabajo de Guillermo del Toro, sino que también se suma a la rica historia del cine y la televisión en México. Las obras de esta serie siguen resonando entre los nuevos creadores, que ven en estos episodios una fuente inagotable de inspiración y de reconocimiento a su patrimonio creativo.