Scrooge y los fantasmas de la Navidad, la reciente adaptación del famoso relato de Charles Dickens, llega bajo la dirección de Ti West, conocido por su carrera en el cine de terror. Aunque el filme sigue la historia de Ebenezer Scrooge, un viejo avaro que detesta la Navidad y finalmente encuentra la redención, esta versión presenta un giro inquietante. La película explora temas como el duelo, la pérdida y el miedo, añadiendo complejidad a la narrativa original. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logra profundizar en la naturaleza del protagonista, convirtiendo a Ebenezer en una figura caricaturesca en lugar de un ser tridimensional.

Inicio intrigante pero fallido

La acción transcurre en Londres, días antes de la Navidad, donde Johnny Depp interpreta a un Scrooge misógino y detestable. Su actuación combina humor con crueldad, acentuada por gestos exagerados y un tono sarcástico. A pesar de la rápida transición de un villano típico a una posible subtrama emocional, la falta de profundidad en su trasfondo impide que la audiencia se conecte con su sufrimiento real. En lugar de explorar sus raíces amargas, la atención se centra más en su extravagancia.

Elementos sobrenaturales y falta de cohesión

La trama incluye la intervención de tres fantasmas que representan momentos cruciales en la vida de Scrooge. Ti West intenta inyectar elementos de terror en estas secuencias, pero la transición entre horror y comedia festiva no resulta del todo efectiva. La atmósfera oscura limitó la posibilidad de explorar las valiosas lecciones que los fantasmas debían impartir a Ebenezer. La película enfrenta problemas de tono y ritmo, resultando predecible y poco conmovedora, especialmente en su desenlace. La mezcla de horror y nostalgia carece de la cohesión necesaria para un desarrollo satisfactorio de la historia.

Un elenco que resplandece en las sombras

A pesar de sus debilidades, el filme cuenta con un elenco que ofrece actuaciones destacadas. Rupert Grint, como Bob Cratchit, añade calidez y sutileza a su papel, mientras que Sir Ian McKellen, en la piel de Jacob Marley, aporta una conexión convincente con el pasado de Scrooge, elevando momentáneamente la narrativa. Los fantasmas, interpretados por Andrea Riseborough y Tramell Tillman, merecen una mención especial por su habilidad para aportar un matiz humorístico que contrasta con la seriedad del relato principal, permitiendo que sus personajes sean más que meros vehículos de mensajes morales.

En resumen, Scrooge y los fantasmas de la Navidad se presenta como una adaptación visualmente atractiva, aunque superficial, del clásico de Dickens. Aunque Johnny Depp recibe la oportunidad de interpretar cómicamente a un personaje complejo, la película carece de la originalidad y dinamismo que otras adaptaciones sobre el mismo tema han logrado. Al concluir la historia, lo que podría haber sido un emotivo cierre se percibe más como una repetición de fórmulas preexistentes, dejando una sensación de falta de creatividad y energía. Esta ejecución podría distanciar incluso a los más apasionados aficionados de relatos navideños.