Un elemento clave presentado por Rockstar Games en **GTA 6** es el sistema de **perfiles criminales**. Esta mecánica impacta no solo cómo se desarrolla la historia, sino también cómo se define el final del juego. Los personajes Jason y Lucia poseen perfiles criminales individuales que pueden interactuar, añadiendo una complejidad adicional a las elecciones que los jugadores hacen durante su aventura.

Acceso al perfil criminal

Para verificar el estado actual de los perfiles criminales de Jason y Lucia, los jugadores pueden acceder al menú de cada personaje desde el menú principal del juego. Además, durante el transcurso del juego, pueden mantener pulsada la cruceta derecha para revisar el perfil sin necesidad de pausar la acción.

Clasificación de los perfiles criminales

El sistema de perfiles criminales está dividido en cinco categorías que reflejan el comportamiento y las decisiones de los jugadores:

Profesional: Este perfil implica cometer crímenes de manera cuidadosa, evitando víctimas innecesarias y actuando de forma sigilosa. Para mantener este perfil, es esencial que los jugadores eviten muertes evitable y sigan las instrucciones durante un golpe.

Este perfil implica cometer crímenes de manera cuidadosa, evitando víctimas innecesarias y actuando de forma sigilosa. Para mantener este perfil, es esencial que los jugadores eviten muertes evitable y sigan las instrucciones durante un golpe. Reincidente: Los jugadores que se encuentren en este perfil utilizan la fuerza necesaria y eliminan enemigos, cuidando de no dañar a civiles. Pueden retroceder a Profesional si disminuyen la violencia, mientras que los delitos más graves pueden hacer que asciendan a Violento.

Los jugadores que se encuentren en este perfil utilizan la fuerza necesaria y eliminan enemigos, cuidando de no dañar a civiles. Pueden retroceder a Profesional si disminuyen la violencia, mientras que los delitos más graves pueden hacer que asciendan a Violento. Violento: Este perfil se activa cuando los jugadores atacan a policías y civiles sin recurrir a métodos no letales. Para volver a Reincidente, deben evitar una violencia excesiva; sin embargo, si cometen actos de violencia extrema, pueden ascender a Psicópata.

Este perfil se activa cuando los jugadores atacan a policías y civiles sin recurrir a métodos no letales. Para volver a Reincidente, deben evitar una violencia excesiva; sin embargo, si cometen actos de violencia extrema, pueden ascender a Psicópata. Psicópata: Los jugadores en este nivel llevan a cabo actos de violencia extrema, como agredir a civiles desarmados y atacar a muchos policías. Permanecer en este perfil puede llevar a una conversión al perfil Irremediable.

Los jugadores en este nivel llevan a cabo actos de violencia extrema, como agredir a civiles desarmados y atacar a muchos policías. Permanecer en este perfil puede llevar a una conversión al perfil Irremediable. Irremediable: Este estado es permanente y afecta de manera decisiva a Jason y Lucia, condicionando sus acciones y el desenlace del juego.

Aunque los jugadores tienen la libertad de actuar según su estilo, es fundamental recordar que acciones como amenazar sin hacer daño o defenderse no impactarán negativamente en el perfil criminal. Incapacitar enemigos ayuda a mantener o mejorar el nivel de Profesional, mientras que las diferentes escalas de perfiles brindan ventajas únicas durante el juego.

Asimismo, cada perfil influye en la recarga de concentración: los jugadores con un perfil Profesional o Reincidente recuperan concentración a través de acciones reflexivas, mientras que quienes están en Violento o Psicópata lo hacen mediante disparos efectivos. Es vital que los jugadores ajusten su enfoque al alcanzar el perfil Psicópata, especialmente si ven el icono agrietado, para evitar caer en el nivel Irremediable.

En conclusión, el sistema de perfiles criminales de GTA 6 introduce una dinámica rica que afecta tanto el desarrollo personal de los personajes como el desenlace del juego. Las decisiones realizadas durante la partida tienen un impacto significativo en la experiencia, ofreciendo a los jugadores un nivel de personalización y estrategia sin precedentes en la franquicia.