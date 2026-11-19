El 2 de agosto de 2027, el cielo será oscurecido por un fenómeno astronómico denominado “eclipse total del siglo”, que impactará diversas regiones, entre ellas el sur de Túnez, un lugar relevante para los entusiastas de la saga de ‘Star Wars’. Este evento se destaca por la duración excepcional de la fase de totalidad, prometiendo ser un espectáculo memorable, sobre todo en las localizaciones donde se filmaron escenas icónicas de la franquicia.

Trayectoria y duración del eclipse

La sombra de la Luna cruzará un total de nueve países árabes, además de España y Gibraltar, según informa el sitio Time and Date. En Túnez, el sur ofrece algunos de los mejores lugares para presenciar el eclipse. La fase de totalidad comenzará a las 10:06 hora local, con tiempos de oscuridad que varían desde dos minutos y 9 segundos hasta cinco minutos y 41 segundos, dependiendo de la ubicación específica.

Lugares destacados para la observación

Uno de los principales puntos de observación será el puerto espacial Mos Espa, localizado cerca de Tozeur, donde se filmaron escenas de ‘La amenaza fantasma’ y ‘El ataque de los clones’. Aquí, la duración del eclipse será de dos minutos y 9 segundos y la probabilidad de nubes es prácticamente nula, con un 2%. Otros lugares cercanos de interés incluyen el afloramiento de Ong Jemel y el monte Sidi Bouhlel, conocido como el ‘Star Wars Canyon’, que proporcionará tres minutos y 37 segundos de oscuridad con solo un 1% de probabilidad de nubes.

La isla de Yerba, donde se encuentran localizaciones como Ajim, también será testigo de un eclipse total a las 10:10, con tres minutos y 55 segundos de oscuridad, aunque con una probabilidad de nubes de 19%. No se puede olvidar la mezquita de Amghar, que representa la casa de Obi-Wan Kenobi, siendo un sitio de observación que promete más de cuatro minutos de oscuridad a partir de las 10:09.

Consideraciones para los observadores

A pesar del deseo de contemplar vistas cinematográficas, no siempre la duración del eclipse coincide con la accesibilidad a los decorados. Por ejemplo, la ciudad de Sfax ofrece el tiempo de eclipse más largo, llegando a cinco minutos y 41 segundos en su máxima oscuridad, lo que supera bastante los tiempos en los decorados de ‘Star Wars’. La playa de Chaffar y las islas Kerkennah también brindan duraciones que superan los cinco minutos.

Para quienes deseen explorar estos puntos, se aconseja unirse a excursiones organizadas o recurrir a guías locales, dado que los escenarios de filmación están dispersos por el sur de Túnez. Empresas como Star Wars Tours ya se están preparando para este acontecimiento, ofreciendo excursiones específicas para observar el eclipse en Mos Espa.

Un aspecto a considerar es el clima, con temperaturas que podrían superar los 39 grados centígrados en Tozeur y alcanzar 33 en Sfax durante agosto. Los viajeros deben gestionar el calor, especialmente si planean visitar los rodajes y disfrutar del fenómeno.

Así, a medida que el eclipse se despliegue en su esplendor sudanés, la experiencia de quienes busquen presenciar este evento único dependerá en gran medida de la combinación de condiciones climáticas, claridad del cielo y logística.