Dragon Ball lanza un juego de tiros inspirado en Time Crisis

En el año 2006, se produjo un avance notable en la industria de los videojuegos con el lanzamiento de una consola que buscaba transformar la experiencia de juego. Bandai, aspirando a aprovechar la popularidad de las franquicias japonesas, presentó sus propias máquinas de juego, destacándose un dispositivo que permitía la interacción mediante un control gestual, anticipándose a la innovación que Nintendo llevaría a cabo más adelante con la Wii.

Un nuevo enfoque en el entretenimiento

Desarrollada por SSD Company Limited, la consola se ofreció como un sistema plug & play, brindando a los usuarios acceso a títulos emblemáticos de juegos clásicos, además de la reconocida serie Dragon Quest. Mediante el uso de una espada de plástico y un sensor, los jugadores podían sumergirse en épicas batallas de la saga Dragon Ball, lanzando bolas de energía contra sus enemigos, similar a la jugabilidad de los populares shooters arcade de ese periodo.

El enfoque innovador generó un gran interés entre los aficionados, lo que llevó a Bandai a desarrollar versiones mejoradas de la consola. Se lanzaron los Let’s TV Play! Classic, que añadieron clásicos de Namco y Taito. Al mismo tiempo, el éxito de Dragon Ball Z: Battle Taikan Kamehameha – Omee to Fusion estableció un nuevo estándar al incluir enemigos icónicos de la serie y ofrecer nuevas misiones y escenarios, permitiendo a los jugadores luchar junto a un compañero controlado por la inteligencia artificial.

Expansión y colaboraciones

Gracias al continuo éxito de las consolas de Bandai, se pudieron desarrollar títulos que unían el universo de Dragon Ball con otras franquicias populares. La tercera versión de su consola incorporó mejoras significativas, como un rastreador para apuntar a los enemigos principales durante las batallas, además de nuevas narrativas que ampliaban el universo más allá del contenido de los mangas y la serie de televisión.

La tendencia no se limitó solo a Dragon Ball; Bandai también colaboró con otras sagas, como One Piece, Blue Dragon, Ultraman, Digimon y Naruto, utilizando controles especiales para enriquecer aún más la experiencia de juego. Por ejemplo, los jugadores podían usar guantes para simular el lanzamiento de shurikens y realizar técnicas del famoso ninja.

Aunque hoy en día estos juegos y consolas pueden parecer curiosidades en el mundo de los videojuegos, su éxito en ventas ha permitido que muchos coleccionistas puedan adquirir estas máquinas a precios razonables, alrededor de 70 euros en el mercado de segunda mano. Vale la pena mencionar que, para disfrutar de estos dispositivos en televisores modernos, es necesario un conversor PAL.

La incursión de Bandai en el ámbito de los videojuegos gestuales marca un capítulo intrigante en la evolución del entretenimiento interactivo, mostrando cómo las ideas pueden transformarse y adaptarse según las tendencias del mercado.