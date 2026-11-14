Documentos de Word sufrirán cambios tras nueva medida de Microsoft

Microsoft comunicó que, a partir de diciembre de 2026, realizará la eliminación de varias características del Modo de Compatibilidad en su aplicación Word. Esta acción puede impactar documentos elaborados en versiones más antiguas como Word 2010 o anteriores. La empresa advirtió que podrían surgir diferencias en el formato de los archivos, obligando a los usuarios a hacer ajustes en ellos.

Cambios en el Modo de Compatibilidad

El Modo de Compatibilidad permite a los usuarios acceder a documentos creados en ediciones previas de Word sin afectación del formato original. Sin embargo, la decisión de remover funciones de esta herramienta responde a la intención de Microsoft de eliminar tecnologías obsoletas que complican el desarrollo y mantenimiento del software. Un claro ejemplo de esto es que Windows 11 aún incorpora herramientas de la época de Windows 95, evidenciando la dependencia de los clientes empresariales y gubernamentales de tecnologías más antiguas.

La actualización programada tendrá un impacto específico en documentos creados o almacenados con Word 2010 o versiones previas, conforme se informa en una actualización del centro de mensajes de Microsoft 365. Después de que se implementen estos cambios, es probable que los usuarios enfrenten desafíos, como el deslizamiento de imágenes, gráficos y formas en relación a su posición original, así como desajustes en los saltos de página y la alineación del texto.

Recomendaciones para usuarios de Word

Ante las implicaciones de estas modificaciones, se aconseja a los usuarios que trabajen con documentos antiguos abrir y guardar esos archivos en el nuevo formato lo antes posible. Esto ayudará a reducir las posibilidades de inconvenientes de formato en el futuro. Como alternativa, también se sugiere exportar los documentos más importantes a formato PDF, asegurando que su presentación visual se mantenga intacta a pesar de futuras actualizaciones en Word.

La advertencia de Microsoft enfatiza la necesidad de estar informado sobre los cambios que se avecinan y de ajustarse a ellos para evitar interrupciones en el flujo de trabajo. Esta decisión, aunque puede causar molestias temporales, representa un paso fundamental hacia la modernización y la mejora constante de sus servicios.

En resumen, con la próxima actualización de Word, es esencial que los usuarios adopten medidas proactivas para asegurar la integración de sus documentos y minimizar las dificultades que pudieran surgir por los cambios en el Modo de Compatibilidad. Estos ajustes no solo facilitarán una utilización eficiente del software, sino que también ayudarán a preservar la integridad de los documentos a lo largo del tiempo.