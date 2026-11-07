Doblaje latino de Wildwood genera críticas y piden nuevo reparto

La producción de LAIKA Studios, Wildwood: El bosque salvaje, ha generado un intenso debate en torno al doblaje latino. La actuación de los personajes principales, que cuenta con nombres como Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, no ha logrado convencer a todos los espectadores. De hecho, un grupo de descontentos ha iniciado una petición en Change.org para demandar un nuevo doblaje. Esta inciativa fue impulsada por Stefanny Alanis, que espera que LAIKA considere redoblar los diálogos con actores más experimentados en el área.

Protestas y opiniones en contra

Las interpretaciones de los actores han sido criticadas no solo por su fama, sino porque muchos espectadores creen que no logran expresar adecuadamente las emociones de los personajes. Macarena García presta su voz a Prue Mckeel, Javier Ibarreche se convierte en Brendan, el Rey Bandido, y Natalia Téllez da vida a la antagonista Alexandra Svik. Los detractores sostienen que estas actuaciones afectan la conexión emocional con la narración.

Este malestar ha reavivado un debate que ocurre frecuentemente sobre la utilización de star talents en el doblaje. Este fenómeno implica que las celebridades son seleccionadas por su reconocimiento en lugar de por su destreza técnica. Críticos aseguran que la popularidad no necesariamente se traduce en habilidad dentro del arte del doblaje.

Contexto y reacciones

La campaña, llamada “Solicitud de un nuevo doblaje para Wildwood: El bosque salvaje”, ha reunido más de 6,600 firmas a partir del 6 de noviembre. Los promotores sostienen que tras casi 16 años de trabajo en la película, se merece un doblaje que esté a la altura de esa dedicación. Argumentan que una nueva versión podría mejorar la recepción de la película en plataformas de streaming y en formatos físicos. Por su parte, Javier Ibarreche reconoció que su rol se facilitó por su popularidad en redes, pero también enfatizó su formación actoral y su experiencia en el doblaje. Reconoce que la selección de celebridades para estos papeles puede generar dudas entre el público.

No es la primera vez que los fans del doblaje latinoamericano se organizan para exigir cambios en una película. En 2019, durante el anuncio del elenco de Sonic: La película, un grupo de seguidores creó una petición similar cuando se anunció que Luisito Comunica sería la voz del personaje. Pedían que Yamil Atala, el anterior doblador, continuara en ese papel. Esta campaña logró más de 31,000 firmas, aunque no tuvo éxito en hacer que Paramount reconsiderara su decisión.

Un dilema en la industria del doblaje

La polémica en torno a Wildwood destaca una tensión más amplia en la industria cinematográfica: la necesidad de usar el atractivo de las celebridades para atraer audiencias, en contraste con la importancia de brindar oportunidades a los profesionales del doblaje que han consagrado su carrera a este arte. A medida que avanza la petición, está claro que la decisión final sobre el doblaje latinoamericano de la película recae en LAIKA Studios y el equipo detrás del proyecto. Este episodio plantea nuevamente la cuestión de si la celebridad de un actor es suficiente para justificar su selección como la voz de un personaje animado.