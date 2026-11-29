Durante un mes, un individuo llevó un registro de las canciones que lo acompañaban al despertar, lo que llevó a un descubrimiento sobre el fenómeno de los “gusanos de oído”. Este término se refiere a aquellos fragmentos musicales que se quedan atrapados en nuestra mente sin que se inicien de manera consciente. Aunque este fenómeno es bastante habitual, no se presenta con la misma intensidad todos los días.

Evidencias de un mes

El seguimiento se realizó durante 32 días, y solo en cuatro de ellos no experimentó un gusano de oído al despertar. Curiosamente, esos días coincidieron con noches de sueño deficiente o con despertadores apresurados. Al analizar sus notas, se dio cuenta de que Ultraligera, un grupo musical al que asistió en un concierto recientemente, dominó su lista en varias ocasiones, fortaleciendo así su presencia mental.

Asimismo, otro artista que apareció repetidamente fue Huecco, cuyas canciones son consideradas pegajosas, incluso las que menos le gustan. Esto sugiere que la capacidad de una canción para convertirse en un gusano de oído no depende exclusivamente de su calidad. Por ejemplo, la canción La Graciosa de Quevedo, que le desagrada, se instauró en su memoria tras escucharla sin querer.

La base científica de los gusanos de oído

Un estudio reciente atribuye el fenómeno de los gusanos de oído a la memoria de trabajo, que facilita la retención y manipulación temporal de información. En esta investigación, 44 participantes escucharon estribillos de canciones desconocidas, y un número significativo de ellos reportó haber experimentado estos fragmentos musicales como gusanos de oído. La probabilidad de que una canción reciente se convierta en un gusano de oído es alta, aunque hay excepciones, como la icónica canción de Cher, que apareció de manera sorpresiva en su mente.

Las canciones que suelen volverse gusanos de oído comparten características estructurales. Generalmente, presentan un patrón melódico variado y una complejidad óptima, lo que explica la perdurabilidad de temas como Believe de Cher o Clint Eastwood de Gorillaz en la memoria de quienes las escuchan.

Despertar y gusanos de oído

A pesar de la falta de un consenso científico sobre la frecuencia de los gusanos de oído al despertar, se ha notado que es más común en momentos de baja atención. Esta observación coincide con la experiencia matutina, donde la mente está en un estado de semiconsciencia. Investigaciones anteriores también indican que quienes experimentan gusanos de oído al menos una vez por semana tienen una mayor probabilidad de tener problemas de sueño, añadiendo una nueva dimensión a este fenómeno intrigante.

Se ha observado que aquellos con tendencias obsesivas o formación musical son más susceptibles a experimentar estos episodios con frecuencia. Para concluir, se ha sugerido que escuchar la canción completa puede ayudar a erradicar un gusano de oído, apuntando a un vínculo más profundo entre la música y su percepción cognitiva.