Denzel Washington, con sus 71 años, se ha consolidado como un ícono no solo en la industria cinematográfica, sino también en la manera en que vive su vida diaria. En un mundo donde muchas celebridades optan por alimentarse con estrictos regímenes de nutrición y entrenamientos rigurosos para mantenerse en forma, él elige un enfoque diferente. Washington prefiere comenzar cada mañana con un desayuno tradicional que evoca la calidez de los diners estadounidenses, aquellos pequeños restaurantes que son parte fundamental de la cultura alimentaria de su país.

El desayuno clásico de un ícono del cine

En una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar en septiembre de 2014 en Reddit, Washington compartió detalles sobre sus penurias culinarias. En este espacio, mostró su amor por los omelettes y los desayunos típicos que se sirven en los restaurantes populares de Estados Unidos. Su opción favorita incluye una combinación que sería familiar para cualquiera que haya disfrutado de un buen almuerzo en un diner, conformada por tocino, huevos revueltos, una humeante taza de café, jugo de naranja fresco y una generosa porción de papas doradas, conocidas como hash browns. Este último plato es clave en su mañana, pues para él, la textura crujiente que logra después de freírlas es esencial para un inicio de día satisfactorio.

Además, Washington se permite algún antojo dulce al elegir las tostadas francesas, un clásico que consiste en rebanadas de pan que son sumergidas en una mezcla de huevo y leche antes de ser doradas en el sartén. A menudo se sirven con mantequilla, miel o frutas, creando un contraste perfecto en su desayuno. A pesar de las posibles críticas que puedan surgir por sus elecciones alimenticias, el actor se mantiene fiel a sus gustos y no se preocupa por las calorías, siempre que sus hash browns estén perfectamente fritas. Este enfoque refleja una actitud despreocupada hacia la alimentación y un claro rechazo a las dietas ultra estrictas que a menudo caracterizan la vida de las celebridades en Hollywood.

Más de cuarenta años en la industria del cine

La vida de Denzel Washington es un testimonio de éxito en la carrera cinematográfica, una trayectoria que ha durado más de cuarenta años. Su primer gran reconocimiento llegó en 1989 cuando ganó un Oscar por su actuación en Tiempos de gloria. Años más tarde, en 2001, obtuvo su segundo Oscar como el corrupto oficial Alonzo Harris en Día de entrenamiento, una interpretación que quedó grabada en la memoria colectiva del cine. La carrera de Washington no solo ha estado marcada por estos reconocimientos, sino también por su capacidad para elegir papeles complejos y desafiantes.

Aún sin contemplar el retiro, Washington sigue activo y comprometido con proyectos de considerable importancia, como su rol en Gladiador II, una película dirigida por Ridley Scott, así como su colaboración en el filme Del cielo al infierno junto al reconocido director Spike Lee, que se espera llegue a la pantalla grande en 2025. A lo largo de su carrera, ha logrado encontrar un equilibrio entre la inmensa presión de ser una estrella de cine y los placeres sencillos que proporciona la vida cotidiana.

Denzel Washington no solo resalta por su talento como actor, sino también por su enfoque sobre la vida. A pesar de los papeles complejos y dramáticos que suele interpretar, su rutina matutina refleja su anhelo por lo clásico y lo simple. Su elección de mantener hábitos alimenticios sencillos dista de las expectativas extravagantes que suelen asociarse con una vida de celebridad. Washington, con su desayuno tradicional y su vida común, nos recuerda que el éxito puede coexistir con la búsqueda de los placeres más simples y auténticos de la vida.